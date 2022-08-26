КГК продолжает контроль за ценами на школьные товары

Комитет госконтроля продолжает контрольные мероприятия по выявлению фактов превышения максимальных торговых надбавок на школьные товары. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров КГК Елена Масурновская.

"В преддверии нового учебного года Комитет государственного контроля проверяет формирование цен на школьные товары. Проверочными мероприятиями охвачено более 50 торговых объектов. Анализ торговых надбавок показал, что отдельные субъекты хозяйствования значительно превышают их уровень, рекомендуемый МАРТ. Он не должен превышать 30%. В основном превышение размера торговых надбавок допускают индивидуальные предприниматели на импортируемый ими детский товар. Причем данные завышения в некоторых случаях достигают значительных размеров. Например, в Гомельской области выявлены случаи установления надбавки в размере до 150% на джемперы, а на блузки, юбки и костюмы - до 190%", - рассказала Елена Масурновская.

"Комитет госконтроля предупреждает недобросовестных работников сферы торговли о неукоснительном соблюдении законодательства и рекомендаций МАРТ. Если решения по устранению нарушений не будут приняты, то ведомством будут приниматься самые жесткие меры, вплоть до приостановления деятельности данных торговых объектов", - заявила Елена Масурновская.

Она добавила, что к рекомендациям ведомства организации торговли прислушиваются. Так, столичные универмаги установили торговые надбавки на школьные товары даже на более низком уровне. "Контроль за формированием цен на школьные товары будет продолжен", - заключила начальник управления.