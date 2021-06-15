КГК Могилевской области в II полугодии проверит более 400 субъектов хозяйствования

Комитет государственного контроля Могилевской области проверит в II полугодии более 400 субъектов хозяйствования региона.

На Могилевщине проверками будет охвачено 403 субъекта. Наибольшее количество проверок запланировано МЧС (126 или 31%) и Минтруда и соцзащиты (75 или 19%). Удельный вес проверок органов Комитета госконтроля в планах второго полугодия 2021 г. составляет 1%.

Больше половины (76%) запланированных на указанный период проверок – надзорные (проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).