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Общество

КГК Могилевской области в II полугодии проверит более 400 субъектов хозяйствования

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КГК Могилевской области в II полугодии проверит более 400 субъектов хозяйствования

Комитет государственного контроля Могилевской области проверит в II полугодии более 400 субъектов хозяйствования региона.

На Могилевщине проверками будет охвачено 403 субъекта. Наибольшее количество проверок запланировано МЧС (126 или 31%) и Минтруда и соцзащиты (75 или 19%). Удельный вес проверок органов Комитета госконтроля в планах второго полугодия 2021 г. составляет 1%.

Больше половины (76%) запланированных на указанный период проверок – надзорные (проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).

Ознакомиться с планами выборочных проверок на второе полугодие 2021 года можно на сайте Комитета госконтроля по адресу www.kgk.gov.by.

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