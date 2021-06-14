КГК Могилевской области проведет сегодня горячую линию по теме благоустройства

КГК Могилевской области проведет сегодня горячую линию по теме "Состояние объектов благоустройства в Могилеве".

Звонки принимаются с 10.00 до 13.00 по телефонам 8 (0222) 62-60-58 и 8 (0222) 62-65-94.

Жители Могилева во время горячей линии могут сообщить о нарушениях и фактах бесхозяйственности при возведении и содержании объектов благоустройства в городе, недостатках в работе строительных и эксплуатирующих организаций, а также высказать предложения по улучшению ситуации в этой сфере.