КГК Могилевской области проведет “горячую линию” на тему “Соблюдение требований по предотвращению несанкционированного доступа посторонних лиц на объекты учреждений социальной сферы”

Комитетом государственного контроля совместно с иными заинтересованными проводится мониторинг образовательных учреждений, детских садов и оздоровительных лагерей, а также иных объектов, ограниченных для доступа посторонних лиц.

В целях всестороннего изучения ситуации в Комитете госконтроля Могилевской области 1-2 июня будет проводиться «горячая линия» с населением на тему: «Проблемы

и недостатки в обеспечении соблюдения требований по предотвращению несанкционированного доступа посторонних лиц на объекты учреждений социальной и иных сфер деятельности Могилевской области».

В указанные дни граждане с 10.00 до 13.00 и с 14.00

до 17.00 по телефонам 62-47-73, 62-47-75 могут сообщить специалистам КГК (в том числе анонимно) информацию о ненадлежащей организации работы по ограничению доступа посторонних лиц на территорию и объекты образовательных учреждений, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, а также в неиспользуемые капитальные строения, здания, сооружения, подвальные помещения, технические подполья и этажи, иных объектов области (в том числе об отсутствии ограждений таких объектов, нарушения их целостности и иных недостатков, препятствующих соблюдению требований безопасности).

Поступившая информация будет использована для проведения соответствующих контрольных мероприятий.

Аналогичную информацию с приложением фото, видеоматериалов можно направить Комитету госконтроля Могилевской области по электронной почте kgkmogilev@mail.belpak.by.