КГК Могилевской области: проблема “стихийной торговли” до сих пор актуальна

На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля за деятельностью рынков.

Коллегией отмечено, что местными органами власти, собственниками рынков принимаются меры по совершенствованию торговли на рынках, созданию условий для продажи сельскохозяйственной продукции ее производителями. Вместе с тем контролерами выявлены нарушения при предоставлении администрациями рынков торговых мест, заключении договоров, а также отсутствие надлежащих условий для качественного обслуживания покупателей и работы продавцов. Актуальна проблема «стихийной торговли», остается нерешенным вопрос организации парковки автотранспорта вблизи Центрального рынка в г. Могилеве.

Отдельными субъектами, осуществляющими торговлю на рынках, допускаются привлечение наемных лиц без оформления с ними трудовых отношений, с выплатой заработной платы «в конвертах», нарушения порядка ценообразования, санитарных норм и правил, ветеринарного и налогового законодательства.

По итогам заседания заинтересованным внесены предложения для принятия мер реагирования. Их реализация взята Комитетом на контроль.