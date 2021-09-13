КГК: число долгостроев с начала года сократилось на 10%

На 1 января 2021 года в Беларуси насчитывалось 4465 объектов сверхнормативного строительства, а по итогам первого полугодия их количество сократилось на 9,9% и составило 4023 объекта (с учетом новых объектов, добавившихся за этот период). Такие цифры сообщили в КГК.

"Комитет государственного контроля в соответствии с поручением главы государства продолжает работу по наведению порядка с объектами сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС), главная цель которой - добиться снижения числа долгостроев", - отметили в ведомстве.

Наибольшее число долгостроев находится в Минской (1124) и Витебской (725) областях - на эти регионы приходится около 50% всех сверхнормативных объектов по республике.

"Несмотря на положительную динамику по сокращению числа ОСНС, в основном меры принимаются в отношении объектов, срок сверхнормативности которых не превышает 5 лет. Так, из числа введенных, выбывших, ликвидированных или проданных в первом полугодии (872 объекта) доля сверхнормативных со сроком более 5 лет составила только 29%. Как результат, удельный вес таких долгостроев в структуре ОСНС вырос с 66% до 75%", - отметили в КГК.

Работники ведомства выявили еще ряд проблемных моментов.

Так, местные органы власти и республиканские госорганы до сих пор не определили дальнейшую судьбу каждого ОСНС. Отмечается формальный подход рай(гор)исполкомов, облисполкомов, республиканских госорганов в выборе конкретных способов наведения порядка при формировании региональных и отраслевых мероприятий по сокращению ОСНС на 2021-2025 годы. Планируемые мероприятия по каждому ОСНС (окончание строительства, перепрофилирование, списание или снос, продажа) не проработаны, суммы необходимых для окончания работ средств рассчитаны формально (в отдельных случаях они и вовсе определялись произвольно, без проведения каких-либо расчетов). Это приводит к необоснованно завышенной стоимости работ при их планировании. Минским и Могилевским облисполкомами до сих пор не утверждены региональные мероприятия по сокращению числа ОСНС.

Негативно сказывается и отсутствие единого органа госуправления, уполномоченного на организацию и координацию этой работы.

В КГК напомнили, что активное наведение порядка с ОСНС началось с марта нынешнего года. По предложению Комитета госконтроля на уровне Совета министров разработан комплекс мер по сокращению числа объектов сверхнормативного незавершенного строительства. Однако мероприятия, которые планировалось выполнить еще в июне 2021 года, до сих пор не завершены. Медлительность и неповоротливость местных органов власти не способствуют сокращению количества долгостроев.

По предложению Комитета госконтроля ведется работа по установлению упрощенного порядка ликвидации и ввода в эксплуатацию сверхнормативных объектов, которые фактически эксплуатируются на протяжении многих лет (всего выявлено около 600 таких сверхнормативных объектов).

Комитет госконтроля продолжит постоянный пообъектный мониторинг реализации мероприятий во всех регионах республики.