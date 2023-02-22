Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

РелигияЭтот день в календаре

Католики празднуют Пепельную среду

11 0

Католики празднуют Пепельную среду

Католики сегодня празднуют Пепельную среду, знаменующую начало Великого поста. Этот переходящий праздник традиционно отмечается за 45 календарных дней до Пасхи.

Название "Пепельная среда" связано с особым ритуалом: во время мессы священник наносит пеплом крест на лоб каждого прихожанина. Эта традиция символизирует христианское смирение и покаяние, которые требуются от христиан во время поста. Перед началом службы сжигаются вербные и пальмовые ветви, сохранившиеся с прошлого Вербного воскресенья, а оставшийся пепел освящается согласно обряду.

Великий пост у католиков длится 40 дней. Во время него верующие должны больше времени уделять молитве, чтению Священного Писания, делам милосердия, чаще посещать богослужения и приступать к таинствам. Принято воздерживаться от увеселительных мероприятий, вредных привычек и прочих мирских удовольствий.

Во время поста католики с 14 лет обязаны воздерживаться от мясных блюд по пятницам, а с момента достижения совершеннолетия и до 60 лет должны соблюдать строгий пост в Пепельную среду и Страстную пятницу. Каждое воскресенье верующие должны участвовать в мессе. Все это необходимо для подготовки к празднованию Пасхи - Воскресения Христова.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿