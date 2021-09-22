Кастинг в новую труппу Купаловского театра пройдет 7 октября
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В Национальном академическом театре им. Я.Купалы продолжается кастинг по формированию труппы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
7 октября в 11.00 состоится кастинг артистов. К участию в отборе приглашаются желающие в возрасте от 21 до 70 лет.
"Если вы талантливы и горите желанием работать на главной драматической сцене нашей страны - приходите. Мы будем рады видеть вас в нашем дружном коллективе. Ждем вас", - подчеркнули в театре.
Заявки с резюме принимаются до 6 октября на почту info@kupalauski.by.
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