Кастинг в новую труппу Купаловского театра пройдет 7 октября

В Национальном академическом театре им. Я.Купалы продолжается кастинг по формированию труппы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

7 октября в 11.00 состоится кастинг артистов. К участию в отборе приглашаются желающие в возрасте от 21 до 70 лет.

"Если вы талантливы и горите желанием работать на главной драматической сцене нашей страны - приходите. Мы будем рады видеть вас в нашем дружном коллективе. Ждем вас", - подчеркнули в театре.

Заявки с резюме принимаются до 6 октября на почту info@kupalauski.by.