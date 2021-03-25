«Картинг-сезон 2021» открыт в Бобруйске

24 марта 2021 года отдел технического творчества государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» принимал областные соревнования по картингу.

5 команд, 26 спортсменов из Могилева, Бобруйска и Осиповичей боролись за пъедестал почета. Главный судья соревнования, тренер Могилевской команды Михаил Мотвеенко открыл соревнования и пожелал спортсменам победы. Тренер бобруйских картингистов Александр Дубина напомнил спортсменам о мерах безопасности во время соревнований, а заведующий спортивно-технического отдела областного центра Ольга Потапова поздравила спортсменов с открытием сезона и пожелала удачи и интересной гонки.

Представители областного центра отметили высокий уровень подготовки и проведения соревнований и активное развитие этого направления в нашем городе. Прекрасная солнечная погода придала гонкам весеннего настроения.

После четырех часов заездов бобруйчане показали достойный результат:

Возрастная категория 8-13 лет:

Назаренко Илья - диплом I степени

Волков Даниил - диплом III степени

Возрастная категория 14-18 лет :

Столяр Кирилл - диплом III степени

Спортсмены Центра дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска Назаренко Илья и Столяр Кирилл будут выступать в составе сборной команды Могилёвской области на республиканских соревнованиях по картингу, которые состоятся 1-2 апреля в Бобруйске в рамках республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта "ТехноСпорт".