Какой срок временного ввоза транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в государстве, не являющемся членов ЕАЭС?

Нормами действующего законодательства допускается временный ввоз транспортного средства для личного пользования (ТСЛП) на таможенную территорию ЕАЭС на срок не более 1 года (статья 264 Таможенного кодекса ЕАЭС).

В настоящее время в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 решением Совета ЕЭК от 5 апреля 2021 г. № 25 «О внесении изменения в решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29 апреля 2020 г. № 47» продлевается до 30 сентября 2021 года предельный (1 год) срок временного ввоза ТСЛП, при условии, что такой срок истек (истекает) с 01.03.2020 по 30.09.2021.

При этом, в случае декларирования ТСЛП иностранным лицом ввоз такого ТСЛП осуществляется без уплаты таможенных пошлин, налогов. Обращаем внимание, что к категории «иностранное лицо» также относятся граждане Республики Беларусь, документированные паспортом для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь (паспорт «РР») .

В случае декларирования ТСЛП лицом государства-члена ЕАЭС ввоз такого ТСЛП осуществляется при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. Размер такого обеспечения соответствует сумме таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате при выпуске таких транспортных средств в свободное обращение по ставкам, приведенным в Решении Совета Евразийского экономичного союза от 20.12.2017г. №107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

При вывозе с таможенной территории ЕАЭС временно ввезенных ТСЛП до истечения срока, в течение которого такие транспортные средства могут временно находиться на таможенной территории ЕАЭС, внесенное обеспечение подлежит возврату декларанту.

По материалам Могилевской таможни