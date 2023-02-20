Какой будет обновленная Концепция нацбезопасности. Подробности заседания Совбеза во главе с Лукашенко

Проект обновленной Концепции национальной безопасности был вынесен на заседание Совета безопасности во главе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что принятый в 2010 году документ не потерял своей актуальности. Более того, выстроенная в соответствии с его положениями система национальной безопасности продемонстрировала свою эффективность в том числе в самый острый период внешнего давления на Беларусь.

"Апробированный на многих странах механизм так называемого политического терроризма в свое время здесь не сработал. И сегодня мы вполне адекватно реагируем на очередные брошенные нам вызовы - провокации, санкции, политические ультиматумы и прочее. Но все испытания - это прежде всего опыт. А опыт - это бесценный материал для разработки стратегии дальнейшего развития. Адаптация Концепции национальной безопасности под реалии сегодняшнего дня - вполне логичный и очень своевременный шаг", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что в современную международную повестку вернулись элементы "холодной войны" - гонка вооружений и ядерный шантаж со стороны лидеров отдельных западных государств.

"Очевиден рост угроз агрессивного национализма и экстремизма в различных формах их проявления. Поднимает голову идеология неофашизма. Не снижаются риски распространения наркотиков, торговли людьми, нелегальной миграции, которые также используются для достижения политических целей. Тенденция к глобальной культурной унификации, в том числе под нетрадиционные явления, ставит под угрозу основу основ национального государства - наши моральные принципы, исконные ценности, историческую память", - сказал Президент.

Это происходит на фоне истощения экосистемы, нехватки ресурсов, глобального изменения климата, роста нагрузки на окружающую среду, демографического кризиса, опасности новой волны разного рода пандемий.

"Все эти угрозы возникли не вчера. Геополитический интерес к Беларуси со стороны западного гегемона - история не одного столетия. Но технологии и методы ведения гибридных войн постоянно совершенствуются. А мы должны смотреть еще дальше и работать на опережение", - заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что поручение модернизировать Концепцию национальной безопасности было им дано на VI Всебелорусском народном собрании.

"Как докладывает Госсекретариат, проект данного документа готов. Нам предстоит оценить, насколько он соответствует обстановке, которая складывается в мире и вокруг нашей страны. Соизмерима ли предлагаемая система обеспечения национальной безопасности с новыми рисками, вызовами и угрозами?" - обозначил тему для обсуждения глава государства.

Александр Лукашенко поставил перед участниками заседания несколько главных вопросов:

Во-первых, он поинтересовался, какие новые угрозы национальной безопасности и их источники обозначены в проекте концепции, а также какие новые положения включены: "Главное: обеспечена ли преемственность основных принципов политики государства в сфере национальной безопасности?"

Глава государства напомнил о своем фундаментальном требовании к любым преобразованиям - не ломать, а совершенствовать.

Во-вторых, Александр Лукашенко напомнил, что в феврале прошлого года прошел референдум, на котором была принята обновленная Конституция. В Основной закон включен целый перечень важнейших для белорусского общества положений. "Каким образом они отражены в концепции и какое развитие при этом получили?" - потребовал доложить глава государства.

В-третьих, за прошедший период у Беларуси как независимого, суверенного государства возникли новые национальные интересы. "Они также требуют концептуального закрепления в системе обеспечения национальной безопасности. Насколько полно и объективно эти интересы отражены в концепции? Предусмотрены ли дополнительные меры по их защите?" - спросил Президент.

В-четвертых, Александр Лукашенко обратил внимание, что в отличие от ряда стран, в том числе постсоветского пространства, где подобные документы носят закрытый характер, в Беларуси договорились, что ничего прятать не будут. "Это мое принципиальное требование вы также знаете. Мы прямо и открыто должны заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера. Но наши партнеры при этом должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии, как я уже не раз говорил, ответ будет быстрым, жестким и адекватным. Отражают ли новые положения концепции эту мировоззренческую позицию белорусов, давно исчерпавших лимит войн и революций?" - сказал Президент.

Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание участников заседания на том, что данный документ должен быть предельно откровенным, открытым и понятным: "Необходимо четко обозначить, какие вызовы для Беларуси мы видим и как планируем обеспечить свою безопасность. Удалось ли решить данную задачу? Как проходит работа по общественному обсуждению концепции? Привлекалось ли научное, экспертное сообщество к ее разработке или это кабинетный документ, чего быть не должно?"

Президент особо подчеркнул, что теперь утверждение Концепции национальной безопасности, как одного из важнейших документов в жизни страны, является одним из основных полномочий Всебелорусского народного собрания. "Поэтому разработанный документ должен быть готов к первому созыву его делегатов уже в новом конституционном статусе. То есть на первом заседании ВНС мы внесем для обсуждения и утверждения этот документ. И если делегаты Всебелорусского народного собрания поддержат его, он вступит в силу", - сказал белорусский лидер.