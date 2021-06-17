Какие специальности и условия приема предлагает абитуриентам медицинский колледж Бобруйска?

Безусловно, профессия медицинского работника одна из самых почетных и востребованных. Что уж говорить о ее нужности, ведь от квалифицированных, грамотных, точных и уверенных действий людей в белых халатах зависят наши здоровье и жизни. А ценнее этого на свете нет ничего. Но чтобы стать специалистом, необходимо получить прочные теоретические знания и практические навыки. Нашему городу повезло: у нас есть учебное заведение, где те, у кого есть призвание помогать людям, могут получить самую гуманную профессию. Речь о Бобруйском государственном медицинском колледже.

28 июля это учреждение образования, основанное в 1931 году, отметит 90-летие. За столь длинную историю его не раз переименовывали, но всегда неизменным оставалось одно – учиться здесь интересно и престижно. Какие же специальности и условия приема предлагает абитуриентам колледж?

В первую очередь следует отметить, что учащимися учебного заведения могут стать девушки и юноши на базе общего среднего или профессионально-технического образования. Учреждение образования предлагает желающим две специальности: «Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра» и «Лечебное дело» с квалификацией «Фельдшер-акушер. Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи». Зачисляют в колледж на общих основаниях, на условиях целевой подготовки и на платной основе. В 2021 году планируется следующий набор: на «Сестринское дело» – на бюджет 75 человек (в том числе 30 на условиях целевой подготовки) и на условиях оплаты 30 человек; на «Лечебное дело» – на бюджет 60 (в том числе 37 «целевиков») и платно 30 человек.

Чтобы получить некоторое представление о том, что ожидает при поступлении, следует озвучить цифры 2020-го. Конкурс на специальность «Сестринское дело» был такой: на общих основаниях – 1,6 человека на место (проходной балл – 8,0); на условиях целевой подготовки – 1,6 (7,3); на платной основе – 1,6 (6,8). Конкурс на специальность «Лечебное дело» был следующий: на общих основаниях – 1,3 (8,6); на условиях целевой подготовки – 1,3 (7,5); на платной основе – 1,1 (6,9).

Тот, кто-то желает стать медицинской сестрой (или медбратом), будет учиться на дневной форме обучения (на бюджете или платно, примерная стоимость за год обучения – 1617 белорусских рублей), срок обучения – 1 год 10 месяцев. Срок обучения того, кому больше по нраву работа фельдшера-акушера, составляет 2 года 10 месяцев. Это тоже дневная форма (на бюджете и платно, примерная стоимость – 1562 рубля).

На каком же основании осуществляется зачисление в колледж в 2021 году? «Сестринское дело» – средний балл документа об образовании плюс результаты централизованного тестирования по русскому (или белорусскому) языку и биологии, «Лечебное дело» – только по конкурсу среднего балла документа об образовании. Однако отметка в нем по предмету, соответствующему профильному испытанию (биология), должна быть не ниже 4.

При условии успешной – без «хвостов» – учебы учащиеся получают ежемесячную стипендию. Минимум – 75,58 рубля, максимум – 120,93. Те, кто проявит себя активно в общественной и спортивной жизни учебного заведения, премируются в размере 50% от учебной стипендии.

Кстати, о том, чем можно заняться в колледже в свободное от учебы время. Есть здесь четыре объединения по интересам. Любителей танцев с удовольствием примет студия «Серебряные искры». Интересующихся народной медициной и лекарственными растениями наверняка привлечет экологический кружок «Фитотерапия». Волейбольная секция ждет тех, кому нравится отдыхать активно. Работают творческие мастерские по различным направлениям. Планируется расширить этот список, добавив другие спортивные секции, кружки по вокалу и информационным технологиям.

Внеурочная жизнь в учреждении образования очень насыщенная. Ежегодно проводятся интеллектуальные игры, олимпиады по учебным дисциплинам, конкурс профессионального мастерства. Организуются всевозможные акции (например, ко всемирным дням без табака, борьбы со СПИДом…), самое живое участие в которых принимают будущие медработники. Проходят спортландии (в том числе совместно с военнослужащими из войсковой части 5527), конкурсы на знание Мисс и Мистера колледжа. К различным праздникам устраивают постановки мюзиклов. Активную общественную работу ведут волонтерские отряды. Очень развито студотрядовское движение – ребята работают на базе городских медучреждений. Кстати, в прошлом году получили звание лучшего медицинского отряда.

Что касается трудоустройства, перспективы у выпускников Бобруйского государственного медицинского колледжа прекрасные. Это и родильный дом, и больница СМП, и БЦБ, и детская больница, и городские поликлиники. Конечно же, могут рассчитывать молодые специалисты на распределение в организации здравоохранения области и республики.