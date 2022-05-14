Какие памятники историко-культурного наследия будут восстанавливать в Беларуси в 2022 году

Какие памятники историко-культурного наследия будут восстанавливать и реставрировать в Беларуси в 2022 году, на пресс-конференции "Историко-культурное наследие Беларуси: сохранение, приумножение и популяризация" рассказал консультант управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Геннадий Ходор, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году запланировано включение в хозяйственный и туристический оборот не менее пяти памятников архитектуры из числа ранее неиспользованных. Также в этом году министерство подготовило положение о проведении мониторингов историко-культурных ценностей, которые проводятся в рамках контрольных (надзорных) мероприятий и будут способствовать более широкому и постоянному охвату текущего состояния каждой историко-культурной ценности. Помимо этого планируется активная работа по сохранению памятников архитектуры и активизация по разработке проектов зон охраны", - рассказал специалист.

По его словам, в 2022 году планируется проведение работ в Гольшанском замке, дворцовом комплексе в Ружанах, реконструкция конюшни в составе ансамбля бывшего дворца Огинских в агрогородке Залесье Сморгонского района, ремонт фасадов и кровли церкви оборонительного типа в деревне Мурованка Щучинского района, реконструкция часовни в деревне Закозель Дрогичинского района. Продолжатся работы по реконструкции и реставрации в Свято-Успенском соборе в Жировичах, комплексе бывшей усадьбы в деревне Волма Дзержинского района, Спасо-Преображенской церкви и комплексе зданий иезуитского коллегиума в Полоцке, в Старом замке в Гродно. Завершение работ планируется в бывшем коллегиуме иезуитов в деревне Юровичи Калинковичского района, Коссовском дворцово-парковом ансамбле, дворцово-парковом ансамбле и во дворце Булгаков в деревне Жиличи.

Кроме того, Геннадий Ходор анонсировал проведение в сентябре этого года в Минске международного семинара СНГ "Сохранение нематериального историко-культурного наследия", который призван стать площадкой для обмена опытом с дружественными странами.