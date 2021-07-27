Какие нарушения зафиксировала налоговая инспекция Бобруйска среди таксистов

За январь-июнь 2021 года инспекцией МНС Республики Беларусь по Бобруйску проведена внеплановая тематическая оперативная проверка и 22 административных процесса в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров.

Какие нарушения были зафиксированы?

- Прием денежных средств при оказании услуг за наличный расчет без применения кассового оборудования. В отношении нарушителей общая сумма наложенного штрафа составила 1740 рублей;

Предупреждение! Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 13.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) в виде наложения штрафа в размере до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до 50 базовых величин, а на юридическое лицо - до 100 базовых величин.

- Нарушение порядка использования кассового оборудования, платежных терминалов, а равно отсутствие таких оборудования и (или) терминалов. Общий штраф составил 5440,40 рублей;

Предупреждение! За такие нарушения согласно части 1 статьи 13.15 КоАП установлена ответственность в виде наложения штрафа в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до 100 базовых величин, а на юридическое лицо - до 200 базовых величин.

- Также был установлен случай осуществления запрещенной деятельности, а именно факт оказания услуг по перевозке пассажиров индивидуальным предпринимателем в период прекращения им своей деятельности. Экономическим судом Могилевской области ИП привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 580 рублей с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, в сумме 8220,32 рублей.

Предупреждение! Частью 3 статьи 13.3 КоАП предусмотрено, что осуществление предпринимательской деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая деятельность является незаконной и (или) запрещается, влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 20 до 200 базовых величин, а на юридическое лицо - до 500 базовых величин. Помимо этого, предусмотрена ответственность в виде конфискации до 100 % суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации.

Также продолжают выявляться факты оказания услуг физическими лицами без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В течение 1-го полугодия 2021 года инспекцией было проведено 14 тематических оперативных проверок в отношении таких физических лиц. По их результатам вынесено 13 уведомлений – разъяснений о мерах ответственности за осуществление физическими лицами деятельности с нарушением законодательства. 1 физическое лицо, совершившие повторное нарушение, привлечено к административной ответственности в виде штрафа в сумме 29 рублей. Гражданам дополнительно доначислено 2058,85 рублей единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Предупреждение! Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 13.3 КоАП в виде наложения штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100 % от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.