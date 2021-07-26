Как устроить ребенка в дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» информирует.

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2008 №1408 «О специальных жилых помещениях государственного жилищного фонда» (с изменениями и дополнениями) в дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития могут поселяться дети-инвалиды с особенностями психофизического развития в возрасте от 4 до 18 лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи.

Для поселения в дом-интернат для детей-инвалидов на постоянное или временное проживания родители (или один из них, если семья неполная) или законный представитель представляют в центр следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя;

удостоверение инвалида;

выписку из медицинских документов;

заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации о типе дома-интерната и программе обучения;

две фотографии 30 x 40 мм;

документы, подтверждающие статус ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей;

заключение врачебно-консультационной комиссии о наличии у родителей (родителя) заболевания, препятствующего выполнению родительских обязанностей (в случае отобрания у них детей по решению комиссии по делам несовершеннолетних на основании решения суда без лишения родительских прав, лишения их родительских прав);

индивидуальную программу реабилитации инвалида (при ее наличии).

Сотрудники центра запрашивают:

справку о месте жительства и составе семьи;

(оформляют) справку о размере пенсии, копии заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии, решения местного исполнительного и распорядительного органа о сохранении за ребенком жилого помещения, из которого он выбыл в дом-интернат для детей-инвалидов, акт обследования материально-бытовых условий проживания;

при обращении родителей (или одного из них, если семья неполная) готовят проект решения местного исполнительного и распорядительного органа о предоставлении специального жилого помещения в домах-интернатах для детей-инвалидов.

Решение о предоставлении специального жилого помещения в домах-интернатах для детей-инвалидов местным исполнительным и распорядительным органом принимается при отсутствии условий для реализации прав и законных интересов ребенка-инвалида по месту жительства.

Для поселения в дом-интернат для детей-инвалидов для краткосрочного проживания родители (или один из них, если семья неполная) или законный представитель ребенка-инвалида обращается в центр по месту жительства и представляет:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя;

документы, подтверждающие право на льготы;

выписку из медицинских документов;

медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о болезнях, об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными;

заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации о типе дома-интерната и программе обучения;

индивидуальную программу реабилитации инвалида (при ее наличии).

В рамках краткосрочного проживания семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет, домами-интернатами для детей-инвалидов предоставляются услуги социальной передышки (на срок не более 56 суток в календарном году и не более 28 суток подряд).

По вопросу определения в дом-интернат необходимо обратиться в учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» по адресу: г.Бобруйск, ул. К.Либкнехта, 58, каб.204.

Режим работы: с 8.00 до 17.00.

Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00

т. 72-83-69

Выходной:

суббота, воскресенье