Как установить родство с умершим человеком, объясняют медицинские эксперты

Генетические экспертизы по установлению отцовства всегда вызывали интерес. В последнее время государственные медицинские судебные эксперты все чаще сталкиваются с необходимостью установления родства гражданина с умершим человеком. Зачастую (при наличии биологического материала умершего) это возможно, отмечает начальник отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области – государственный медицинский судебный эксперт-биолог Мария Драница. Расскажем подробнее о том, в каких случаях и как проводятся экспертизы.

Жизненные ситуации, которые становятся поводом для назначения генетических экспертиз спорного родства по отношению к умершему, разные. Но их объединяет, как правило, одно: гражданский брак, воспитание ребенка, внезапная смерть.

…Женщина пять лет проживала в неофициальном браке, в котором родился сын. По неизвестным причинам для записи в свидетельстве о рождении ребенка она назвала данные не биологического отца, а… вымышленные. В какой-то момент супруги разошлись. Он создал новую семью, но с ребенком связь не терял – помогал, брал на выходные. А полгода назад мужчина, будучи в трудоспособном возрасте, скончался от болезни. Сын остался без отца как фактически, так и по документам.

Еще одна женщина после смерти отца хотела вступить в наследство – осталась его квартира. Однако в нотариальной конторе пояснили, что это невозможно из-за отсутствия документального подтверждения родства с биологическим отцом. Действительно, на момент ее рождения мать в браке не состояла, сведения об отце новорожденной записали со слов матери. Она на тот момент проживала в России, он – в Могилеве. Пересеклись жизненные пути молодых людей в 1980-х в Москве. Романтические отношения закончились рождением ребенка, которого вместе не растили, жили в разных странах. Хотя, по словам женщины, папа ее признавал своей, всегда общался и планировал оформить родственные отношения, однако не успел…

Не имея документальных подтверждений родства с умершим человеком, нельзя оформить пособие по потере кормильца, вступить в наследство. Это возможно только в судебном порядке, но показаний свидетелей о том, что пара жила семьей, имела общий быт и растила детей, и внешнего сходства ребенка с предполагаемым отцом недостаточно для признания отцовства. Суд в обязательном порядке назначает генетическую экспертизу, в рамках которой исследуются биологические материалы матери, ребенка (кровь, слюна) и предполагаемого отца, сравниваются между собой генетические характеристики и делается вывод о родстве.

Биологический материал умершего (кровь, ткани в парафиновых блоках) может храниться в архиве управления ГКСЭ по Могилевской области (если тело умершего исследовалось судебными экспертами в рамках судебной медицинской экспертизы трупа) или в патологоанатомическом бюро. Если же после смерти вскрытие тела не проводили ни эксперты, ни патологоанатомы и, соответственно, не сохранился биологический материал покойного, суд может принять решение о генетическом исследовании биологических образцов других родственников (например, бабушки, дедушки либо иного родственника по мужской линии, такие экспертизы проводятся в центральном аппарате Государственного комитета судебных экспертиз (Минск) после предварительной консультации) либо об исследовании личных вещей умершего, на которых заведомо может находиться его биологический материал.

Экспертиза проводится в течение 30 дней. Занимает время и судебный процесс. Поэтому судебные эксперты рекомендуют заниматься установлением родства своевременно. Если вы растите ребенка в гражданском браке, необходимо задуматься о завтрашнем дне. Самое правильное, что родители могут сделать для ребенка, – узаконить родство с папой сегодня, пока биологический отец рядом. Безо всяких «потом». Это значительно сэкономит время и нервы. И, возможно, сделает ребенка счастливее.

В Могилевской области биологические образцы для генетической экспертизы принимаются государственными медицинскими судебными экспертами в Бобруйске, Быхове, Белыничах, Кричеве, Горках, Костюковичах и Осиповичах. Само исследование проводится в Могилеве.

Ирина Рачковская, главный специалист для работы со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.