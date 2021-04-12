Как сжечь сухую растительность на дачном участке: МЧС напоминает правила

Едва солнце подсушивает землю, как уставшие от зимы граждане отправляются наводить порядок на приусадебных участках. Вот только не всегда уборка оказывается безопасной. А порой и смертельной.

25 марта 2020 года спасателям сообщили о загорании травы по ул. Березинской в г. Бобруйске. При ликвидации возгорания ожоги 90% тела получил 40-летний местный житель. Мужчина скончался в больнице.

Ситуация с горящей сухой растительностью остается по сей день накаленной. Ежедневно спасатели Бобруйщины получают сообщения о загорании сухой растительности.

10 апреля в 12 часов 56 минут в ЦОУ Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение от гражданина Ю. о загорании сухой растительности возле д. Кончаны, Слободковского с/с, Бобруйского района. В ходе проведенной проверки установлено, что произошло загорание сухой растительности (травы, кустарниковой поросли) на поле и вдоль железной дороги в районе д. Кончаны. К счастью горению не дали распространиться на деревню. Загорание ликвидировано отделением МЧС на площади 0,03 га.

Помните, одна небрежно брошенная спичка или непотушеная сигарета может привести к пожару.

При этом разжигать костер на своем участке НЕ запрещено! Чтобы не оказаться в числе погорельцев, жечь нужно безопасно. Для этого необходимы следующие условия: безветренная погода, постоянный контроль за процессом горения, очищенная от горючих веществ и сухой растительности площадка, расположенная так, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы. По окончании процесса горения, остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до последней искры.

❗ Особое внимание – детям. С наступлением весны они большую часть времени проводят на улице, нередко с друзьями жгут костры, и все это вполне может обернуться крупным пожаром. Предостерегите, поговорите, объясните и постоянно контролируйте, так как минутная беспечность может оказаться роковой.