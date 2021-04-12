Как справиться со стрессом? Советы психолога

Жизнь в меняющемся мире, нестабильном, полном неопределенности, подобна пребыванию в зоне турбулентности. Климатические изменения, природные катаклизмы, военные конфликты, неудачи и трагедии личной жизни, семейное неблагополучие, болезни, внезапные смерти, увольнения, финансовые потери, старость, одиночество и т.п., вызывают состояние нарастающей тревоги и напряженности (стресс). Человеку приходится непрерывно реагировать на изменения окружающей среды и балансировать в пограничной зоне «здоровье-болезнь», возвращая себе равновесие. Осуществляется этот процесс благодаря механизмам адаптации, представляющий собой эндокринно-гуморальную регуляцию психофизиологического состояния человека в ответ на изменения среды. Однако, стресс являясь неотъемлемой частью жизни, нередко становится причиной многих заболеваний.

Что такое стресс? Стресс – это естественная психофизическая реакция организма человека на ситуацию. Эта реакция врожденная, обуславливающая выработку новых способов поведения, и является эффективным средством в опасных для человека обстоятельствах. Если оценка ситуации не говорит об угрозе, то стрессовая ситуация заканчивается разрядкой и успокоением. Ситуация угрозы вызывает бурю эмоциональных переживаний и наносит человеку психическую травму.

Что происходит во время стресса? Реакцию стресса могут запустить множество факторов (например, пугающая обстановка, резкий шум, яркий свет, изменяющаяся температура, тон речи, определенные слова и т.п.), это вызывает интенсивный выброс гормонов в организме, вследствие чего, изменяется работа сердца и сосудов, частота дыхания, повышается уровень сахара в крови, ускоряется метаболизм, подавляется иммунная система, появляются ощущения тревоги и страха. В таком состоянии человек ограничен в адекватности восприятия происходящих событий. Поведение в этом состоянии может быть двух типов «бей» и «беги», т.е. в состоянии стресса человек резко неосознанно действует или замирает, будучи неспособным даже двигаться и говорить. Информация о происходящем сохраняется в виде воспоминаний и представлений, которые человек активно использует в воображении и способен в дальнейшем искажать реальность.

Далее включается осмысление, оценка прошлого, настоящего, будущего, определяется смысл и значимость события для человека. Философ Эпиктет утверждал, что «людей расстраивает не событие, а то, как они на это смотрят», т.е. это взгляд через призму стрессовой (травматической) памяти. Нередко требуется много времени, часто работа с психологом либо психотерапевтом, чтобы человек осмыслил случившееся всесторонне.

Если мысли о стрессогенном событии возвращаются вновь, то возникают различные переживания, отчаяние, агрессия, страх, плач, крик, непроизвольный смех и т.п. Течение эмоционального отклика носит индивидуальный, волнообразный характер и имеет различную интенсивность (от гнева, ярости до чувства вины и подавленного настроения). Однако бывают случаи, когда во время обдумывания наедине с собою эмоциональные переживания постоянно нарастают и могут привести к аффекту с выходом на суицид или психопатологию (соматизированные психические нарушения, трудности управления своей жизнью, депрессия, тревога, панические атаки, фобии, посттравматическое расстройство и др).

Часто человек игнорирует или минимизирует последствия стресса, и не понимая природу возникновения симптомов предполагает, что заболел каким-то серьезным заболеванием. Чем дольше и интенсивнее причина стресса (неудачный брак, хроническая болезнь любимого человека), тем серьезнее симптомы и вероятность развития различных заболеваний (сердечно-сосудистые, нарушения работы иммунной системы, эндокринной системы, онкология и др.).

Как понять, что вы находитесь в стрессовом состоянии?

Проявите заботу о себе и получите специализированную помощь, если вы наблюдаете у себя или ваших близких нарушение сна или бессонницу, трудности сосредоточиться, затруднения в принятии решения, потерю чувства юмора, хроническую усталость, раздражительность, напряжение мышц и боли в сердце, проблемы с желудочно-кишечным трактом, появление суицидальных мыслей, ощущения враждебности со стороны окружающих, плаксивость, отсутствие интересов вне работы. Появление первых симптомов предупреждают вас о том, что ваша адаптационная система не справляется со стрессом самостоятельно.

Меры к действию

Изучите информацию о природе стресса. Выявите стрессоры и исследуйте свои реакции на них (мысли, чувства, телесные проявления). Когда найден стрессор, появляется возможность предпринимать активные шаги по снижению дискомфорта.

При наличии признаков стресса найдите возможность получить специализированную медико-психологическую помощь: провести функционально-лабораторную диагностику и психологическое исследование, для выявления или подтверждения нарушений. Возможно, потребуется назначение лекарственных препаратов, оздоровительных процедур (физиолечение, акупунктура, дзен-терапия, очищение организма, массаж, фито-, аромотерапия, психотерапия и др.).

Регулярно занимайтесь интенсивными физическими упражнениями (30 минут в день), следите за сбалансированностью и режимом питания, пейте достаточное количество воды, откажитесь от употребления никотина и алкоголя.

Возьмите в привычку правильно распределять свое время, постарайтесь найти баланс между работой и семейной жизнью, общественной деятельностью и хобби, ежедневной ответственностью и отдыхом.

Научитесь определять и признавать свои эмоции. Настройтесь на позитив. В состоянии стресса мы часто поддаемся негативным мыслям, что становится причиной самоедства и неуверенности. Необходимо «ловить» негативные мысли и преобразовывать их в позитив через фразу «зато». Смейтесь. Ничто так не разряжает атмосферу, как хорошая шутка.

Подготовьтесь к стрессу психологически – вспомните состояние внутренней гармонии и умиротворения. Постарайтесь научиться входить в это состояние в любой ситуации. В этом вам поможет глубокое дыхание и воспоминания о счастливых моментах жизни, фотографии, кинофильмы, чтение, творчество.

Учитесь слушать. Человек, который умеет слушать, очень ценен.

Для эффективности действий по управлению стрессом необходимо на начальном этапе приложить некоторое усилие, тем не менее, забота о себе не требует кардинального переворота в образе жизни. Даже пустяки могут снять усталость, поднять настроение и повысить уровень энергии. Сделайте всего один шаг и вскоре вы увидите, что количество стресса в жизни значительно сократилось.

Психолог филиала

УЗ «Бобруйская центральная больница»

«Бобруйский наркологический диспансер»

Елена Гончарова