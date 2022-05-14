Как сохранить осанку при работе за компьютером

Правильная осанка — не только и не столько вопрос внешности, сколько вопрос здоровья. Позвоночный столб служит каркасом для внутренних органов. Если его положение правильное, все органы находятся на своих местах, у них хорошее кровоснабжение и все условия для нормального функционирования. При неправильной осанке из-за искривления позвоночника органы смещаются. В результате сдавливания сосудов они недополучают питания и кислорода, постепенно подготавливаются условия для развития широкого спектра заболеваний.

Длительная работа за компьютером связана с гиподинамией и неправильным положением тела. Самыми частыми следствиями являются упорные головные боли и расстройства сна. Между тем, проблема решается довольно просто — привычкой держать спину прямо, частыми перерывами в работе и легкой гимнастикой.

Держим спину прямо

Привычка держать спину прямо — одна из самых полезных для здоровья. К сожалению, ничто не способствует тому, чтобы она вырабатывалась автоматически. Несколько советов как исправить положение:

– Прислонитесь к стене одновременно затылком, лопатками, ягодицами, икрами и пятками. Между поясницей и стеной должна помещаться ладонь. Это и есть прямая осанка. Запомните такое положение и старайтесь его поддерживать в течение дня.

– Чтобы «поймать» нужное положение спины сидя, сядьте на краешек стула и выпрямитесь. Конечно, рабочий день так не проведешь, но при любой возможности сидеть старайтесь именно так.

– Во время ходьбы держите подбородок слегка приподнятым, так, как будто вы немного важничаете. Чаще рассматривайте кроны деревьев и небо, а под ноги смотрите, опуская вниз глаза, а не всю голову.

– Регулярно делайте легкие упражнения для позвоночника. Они укрепляют мышечный каркас спины, с ним поддерживать правильную осанку намного проще.

Перерывы

Запланированные перерывы в сидячей работе — не прихоть, а необходимость. Врачи рекомендуют делать их каждый час, минимум — каждые два часа на 10-15 минут. Кстати, это имеет значение не только для осанки, но и для глаз. В перерыв нужно обязательно встать и пройтись, а лучше всего выполнить несколько гимнастических упражнений.

Ошибочно думать, что если человек занимается физподготовкой вне работы, например, ходит в тренажерный зал или бегает по утрам, то легкие гимнастические перерывы в течение рабочего дня ему не особенно нужны.

Кошачьи потягивания

Наблюдая за домашними животными, можно заметить, что они всегда сладко потягиваются, когда меняют позу, в которой долго находились. Как сохранить осанку? Взять с них пример.

Если вы работаете в офисе, найдите возможность потянуться так, как будто вы только встали с кровати. В крайнем случае это можно сделать в туалете. Дома же делайте кошачьи потягивания: в коленно-локтевой позе максимально прогните позвоночник вниз, а затем так же максимально округлите его. Делайте упражнение медленно. Вы удивитесь, насколько лучше себя почувствует спина после пары минут такой гимнастики.

Рисуем фигуры носом

Шея — самый уязвимый участок позвоночника у людей, работающих за компьютером. Ей поможет несложная разминка: несколько минут «рисуйте» носом в воздухе разные фигуры. Любые геометрические, которые вспомните, потом переходите к алфавиту. Одна-две таких разминки в день, и появится шанс на то, что головные боли вас оставят навсегда.

Поза ребенка, или Баласана

Это упражнение необходимо делать ежедневно, после рабочего дня. Такая поза йоги — отличный вариант растяжки не только позвоночника, но и мышц ягодиц и подколенных сухожилий. Она позволяет снять напряжение в поясничном и плечевом отделе. Это именно то, что нужно при работе за компьютером.

Встаньте на колени, сведите их вместе. Большие пальцы ног должны соприкасаться, а пятки — смотреть в стороны. Затем таз опускайте на бедра и наклоняйтесь вперед. Лоб положите на пол, а расслабленные руки вытяните вдоль тела ладонями вверх.

Расслабьтесь и глубоко дышите. Оставайтесь в этой позе 3-5 минут. Если вначале будет трудно, под ягодицы можно положить свернутое одеяло или плоскую подушку и начать с 1-2 минут, постепенно увеличивая время.

Будьте красивыми!

По материалам brocard.ua.