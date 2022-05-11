Как пройдет X Международный фестиваль «Счастье в детях»

С 12 по 14 мая в Бобруйске пройдёт X Международный фестиваль поддержки семьи, материнства и детства «Счастье в Детях». Тема форума: «Актуальные этические проблемы семьи: пути их решения, демографическая безопасность».



Организатором фестиваля выступает Социально-просветительское учреждение «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покров» при поддержке Бобруйской епархии Белорусской Православной Церкви и Бобруйского городского исполнительного комитета.

Цель мероприятия – объединение международных, межведомственных усилий в укреплении традиционных семейных ценностей, ориентированных на стабильность отношений, рождение и воспитание детей, здоровый образ жизни и преемственность поколений.

В числе основных задач фестиваля:

расширение сотрудничества государственных органов с религиозными и общественными объединениями, благотворительными организациями по вопросам защиты и поддержки семьи, развития условий для рождения и воспитания детей;

поддержка существующих и запуск новых инициатив, направленных на укрепление семьи, сохранение репродуктивного здоровья, формирование культуры здорового образа жизни;

продвижение наилучших практик в решении вопросов семьи и детства в сфере образования;

определение мер по формированию позитивной системы взглядов общества на создание семьи и рождение детей, профилактике социального сиротства;

расширение информационного поля позитивной семейно-ориентированной тематикой.

В Пленарном заседании и дискуссионных сессиях планируется выступление почётных гостей:

с белорусской стороны – Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, ответственного секретаря Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, представителей Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, уполномоченного по делам религий и национальностей, представителей Могилёвского областного исполнительного комитета и Бобруйского городского исполнительного комитета, представителей Синодальных отделов БПЦ, епархиальных отделов, священнослужителей и др.

с российской стороны – представителей Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, Председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сенатора Российской Федерации, члена Комитета Совета Федерации по международным делам, депутата Государственной думы Российской Федерации VII созыва, руководителей учреждений здравоохранения, Председателя Ассоциации организации по защите семьи, члена Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка, члена Экспертного совета Комитета ГосДумы по вопросам семьи, женщин и детей, руководителя Проект-центра Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, руководителя Агентства социально-демографического развития, представитель общественного Совета ФСИН России и др.

Регистрация для участников проходит по электронной почте centr-pokrova@mail.ru с указанием ФИО, названия организации, должности, контактного телефона и даты приезда.

Контактный телефон: +375295457947, Новоселова Кристина Игоревна

Краткая программа проведения Фестиваля

12 мая

10.00 – 11.00

Регистрация участников фестиваля. Могилёвский областной театр драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 105)

10.00 – 11.00

Молебен у иконы Бобруйской Божией Матери Одигитрия с участием Высокопреосвященнейшего Вениамина, Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси (кафедральный Свято-Никольский собор (г. Бобруйск, ул. Советская, 76)

11.15 – 13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Могилёвский областной театр драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 105)

РАБОТА СЕССИЙ

14.30 – 16.30

Дискуссионная сессия 1

«Охрана репродуктивного здоровья народа в условиях демографического кризиса»

УЗ «Бобруйский родильный дом» (ул. Советская 134/21, г. Бобруйск)

14.30 – 16.30

Дискуссионная сессия 2

«Формирование семейно ориентированной среды как механизм решения вопросов в воспитании молодежи»

СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», ул. Спартаковская, 1а; 2 этаж, Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

14.30 – 16.30

Дискуссионная сессия 3

«Семейные ценности в современном информационном пространстве»

Бобруйская епархия Белорусской Православной Церкви

(г. Бобруйск, ул. Карбышева, д. 28, к. 2)

14.30 – 16.30

Дискуссионная сессия 4

«Ключевые принципы эффективности практических мероприятий по подготовке молодежи к семейной жизни»

Духовно-просветительский центр при храме святой княгини Елисаветы, ГУО «Гимназия № 3 г. Бобруйска (г. Бобруйск, ул. Красноармейская, 65)

18.00 Экскурсия для участников и гостей фестиваля

13 мая

9.00 – 10.00

Регистрация участников фестиваля



10.00 – 12.00

Дискуссионная сессия 5

«Соработничество государственных органов, Церкви и общественных организаций с семьями, находящимися в социально-опасном положении. Воспитание духовности и нравственности подрастающего поколения»

СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», ул. Спартаковская, 1а; 2 этаж, Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

10.00 – 12.00

Дискуссионная сессия 6

«Профилактика абортов и ее место в социально-демографической политике Беларуси»

УЗ «Бобруйский родильный дом» (ул. Советская 134/21)

11.00 – 12.30

Диалоговая площадка

«Духовно-нравственные аспекты и эффективные технологии в профилактике деструктивного поведения подростков»

Бобруйская епархия Белорусской Православной Церкви

(г. Бобруйск, ул. Карбышева, д. 28, к. 2)

17.00 – 19.00

Торжественное награждение победителей конкурса рисунков «Пасхальная радость»

СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», ул. Спартаковская, 1а; 2 этаж, Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

14 мая

10.00 – 11.00

Регистрация

СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова», ул. Спартаковская, 1а; 2 этаж, Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

11.00 – 12.00

Торжественное награждение победителей конкурса «Путь от Великого поста к Светлому Христову Воскресению вместе».

Торжественное закрытие фестиваля.

13.30 – 16.00

Экскурсионная программа, работа интерактивных площадок