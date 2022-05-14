Выбор профессии – это очень важный и ответственный шаг, от которого во многом зависит ваше будущее благополучие. Поэтому перед тем как принять окончательное решение, нужно определиться, в какой сфере вам хотелось бы работать. Мы попробуем разобраться, как правильно выбрать профессию, чтобы она приносила не только материальное, а и моральное удовлетворение.

Мотивация

К выбору той или иной профессии побуждают разные причины. Их можно условно разделить на внешние и внутренние. К внешним причинам следует отнести: влияние окружающей среды, мнение родителей и друзей, страх осуждения, желание добиться успеха. Внутренние причины во многом зависят от характера человека, его склонностей и способностей. Для современных молодых людей главной мотивацией является престиж профессии. В принципе, это неплохой мотив, но следует помнить о том, что в нем скрыта ловушка. В наше время огромной популярностью пользуются юридические и экономические специальности. Но дело в том, что в будущем спрос на такие профессии может резко снизиться, поэтому вряд ли разумно при выборе будущего направления деятельности опираться только на престиж. Второе место в списке мотивации при выборе профессии занимает заработная плата. Некоторые молодые люди считают, что самое главное – это хороший заработок, а кем работать, не так уж и важно. Но это неправильно, поскольку высокая зарплата зачастую не предусматривает роста квалификации. По мнению психологов, самое главное – это интерес к выбранному направлению деятельности. В таком случае работа станет вашим любимым делом и будет приносить моральное удовлетворение. Теперь вы знаете, почему так важно выбрать правильную профессию, соответствующую вашему характеру и способностям. Еще один важный момент – доступность обучения. Желательно получить образование в своем городе, поскольку ездить за тридевять земель слишком накладно.

Главные критерии выбора

Чтобы понять, как правильно выбрать будущую профессию, необходимо объективно оценить разные специальности. Это поможет вам определить их преимущества и недостатки.

Для этого нужно ответить на следующие вопросы:

– Интерес к профессии. Работа, которая вам не нравится, не будет приносить удовлетворения и радости. Со временем она станет для человека источником депрессии и постоянного стресса;

– Возможность самосовершенствования и творческого развития. Люди, которые правильно выбрали профессию, чувствуют себя на работе комфортно и уверенно. Поэтому перед тем как сделать выбор, необходимо выявить свои таланты и найти им применение;

– Зарплата. Если вы будете получать мало денег, придется где-то подрабатывать или же вовсе менять профессию. К работе, которая не приносит нормального дохода, быстро пропадает интерес, поэтому человек старается как можно быстрее найти ей достойную замену. Чтобы этого не случилось, сначала определитесь, сколько вы хотите получать, после чего можно приступать к выбору профессии. Например, можно узнать, как стать торговым представителем в своем городе. Такие специалисты получают неплохую зарплату и процент от продаж. Но для того чтобы работать по этой специальности, нужно обладать даром убеждения и уметь общаться с клиентами;

– Помните, что окончательное решение должны принимать только вы, а не родители или многочисленные советчики.

Анализируем свои умения

Вспомните, какие предметы давались вам без труда в школе. Например, если вам нравилось право, можно узнать, как стать нотариусом и приобрести такую специальность. Подумайте, какое занятие привлекает вас больше всего. Такие специальности, как плотничество, электромонтаж, ремонт автомобилей приносят хороший доход. В работу можно превратить и другие навыки, например, умение готовить или торговать. Поинтересуйтесь, как стать менеджером по продажам с нуля или поваром, и продвигайтесь в этом направлении. Это достаточно востребованные и высокооплачиваемые профессии, которые подразумевают быстрый карьерный рост. Проанализируйте свои навыки общения. Если вы легко вступаете в контакт с незнакомыми людьми, можно узнать, как стать страховым брокером. Такая специальность востребована на рынке труда в любых экономических условиях. К тому же работа страховым брокером приносит неплохой доход.

Тест на профориентацию

Это очень полезная штука, которая позволяет объективно оценить собственные интересы. Тест на профориентацию можно без проблем найти в интернете или в сборниках тестов по психологии. Многие проходят его в домашних условиях, но лучше всего это сделать во время консультации с психологом. Специалист поможет вам разобраться с результатами теста и определиться с выбором будущей профессии. Кроме того, поинтересуйтесь, как создать резюме на работу. Это поможет вам в будущем без проблем занять подходящую вакансию.

Правила выбора будущей профессии

Хотите знать, как правильно выбрать профессию и не ошибиться? Все очень просто.

Существует несколько правил, которые помогут вам принять единственное правильное решение:

– Анализ рынка труда. Посмотрите, какие вакансии предлагают работодатели в вашем городе и во всей стране. Из них выберите несколько вариантов, которые подходят вам по интересам. Параллельно можно оценить и уровень заработной платы. Самое главное – это понять, какие специальности будут востребованы через несколько лет, когда вы закончите обучение;

– Отберите профессии, которые подходят вам по знаниям, состоянию здоровья и склонностям. Во время обучения в школе у каждого ученика проявляются определенные способности. Кто-то предпочитает точные науки, такие как физика и математика, а другим без труда даются гуманитарные дисциплины – литература, история или иностранные языки. Это поможет вам сузить круг выбранных специализаций;

– Пообщайтесь с людьми, которые имеют эти профессии. Они могут поделиться с вами ценной информацией относительно своей сферы деятельности;

– Найдите ВУЗы, в которых обучают выбранным профессиям. Оцените профессиональный уровень преподавателей в каждом из них, выясните, на каких условиях проводится обучение, и сколько за него придется заплатить;

– Запишитесь на обучающие курсы, чтобы поближе ознакомиться с профессией. В их программу входят как теоретические, так и практические занятия. Благодаря этому вы сможете объективно оценить преимущества и недостатки выбранного направления деятельности.

Примите окончательное решение и начинайте готовиться к обучению.

Самые распространенные ошибки

Рейтинг профессий. Спрос на разных специалистов меняется из года в год, а на обучение вам придется потратить немало времени. Поэтому не стоит уделять особое внимание постоянно меняющемуся рейтингу.

Идем по стопам родителей. Безусловно, бывают такие исключения, когда несколько поколений в одной семье успешно работают врачами или учителями. Но если человек не имеет никаких склонностей к определенной профессии, он никогда не станет высококвалифицированным специалистом.

Перспективы. Успех человека зависит не только от выбранной специальности, а также от его знаний, опыта и личных качеств. Хороший строитель через несколько лет может открыть собственную фирму, а уборщица стать владелицей клининговой компании, поскольку их главным капиталом являются знания и опыт.

Рекомендации специалистов

Рассмотрим полезные советы, как правильно выбрать профессию:

Выбирая направление деятельности, не забудьте учесть три важных фактора:

«Хочу» — это ваши любимые занятия и интересы; «Могу» — состояние здоровья и таланты; «Надо» — востребованность профессии на рынке труда.

Если вы учтете эти важные моменты, выбор профессии будет удачным. Изучите разные специальности и определитесь, какие из них востребованы в вашем регионе. Изучите себя, свое здоровье, характер, интересы и склонности. Пройдите несколько тестов по профориентации. Принимая окончательное решение, не стоит опираться на мнение друзей или родителей. Это ваш выбор, от которого во многом зависит будущее.

Выводы

Не стоит думать, что выбор профессии раз и навсегда определит вашу судьбу. Впереди долгая и интересная жизнь, поэтому вы в любой момент можете освоить смежные специальности, повысить свою квалификацию или радикально сменить сферу деятельности.

По материалам kakbiz.ru.