Как пережить жару – советуют медицинские эксперты

Общее перегревание тела оказывает отрицательное воздействие на организм человека и даже может привести к смертельному исходу. Особо в зоне риска – метеочувствительные люди, гипертоники и дети. Государственные медицинские судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области дали рекомендации, как помочь своему организму пережить жару.

Задача организма – обеспечить теплообмен. С этой целью все органы и системы организма работают с перенапряжением, человек потеет, а с потом выводятся соли и микроэлементы, что приводит к слабости мышц, в том числе сердечной. Чтобы способствовать теплоотдаче, отдавайте предпочтение свободной одежде из натуральных тканей светлых тонов. Желательно как можно больше участков тела должны быть открытыми, также выбирайте максимально открытую обувь.

Если работаете на улице – обязателен головной убор и перерывы для отдыха в тени. Офисным работникам важно обеспечивать проветривание помещений, поскольку в горячем воздухе снижается содержание кислорода. В то же время стоит избегать сквозняков и прямого направления потока холодного воздуха из кондиционера, поскольку это может вызвать простудные заболевания, воспалительные процессы.

Дома ситуацию улучшит вывешивание простыни (полотенца), смоченной в холодной воде. В горячую погоду хорошо принимать контрастный душ, нежели холодный, который может вызвать спазм кровеносных сосудов. Важно: на завершающем этапе принятия душа вода должна быть максимально комфортно теплой, а не холодной – кровеносные сосуды расширятся, и улучшится теплоотдача. При невозможности принять душ, поможет обтирание мокрым полотенцем.

Что пить и кушать в жаркие дни? Так как в жару наш организм теряет много жидкости, для ее восполнения нужно выпивать в течение дня не менее 2 литров жидкости. Для поддержания водно-солевого баланса лучше всего использовать минеральную воду. Также можно отдавать предпочтение прохладной питьевой воде (не ледяной!), хлебному квасу, а вот сладкие напитки еще больше вызывают жажду. Рекомендуется ограничить употребление кофе, поскольку он способствует обезвоживанию. Что касается питания, то организм сам дает подсказку – наблюдается снижение аппетита, поэтому лучше перейти на легкую низкокалорийную еду: овощные, фруктовые, молочные и кисломолочные блюда.

Как помочь при солнечном и тепловом ударе? Если человек ощущает головокружение, потемнение в глазах, нарушение сознания, его необходимо поместить в тень (по возможности – в прохладное место), опрыскать лицо и тело прохладной водой, дать попить, обеспечить приток воздуха, вызвать скорую помощь.

Без необходимости старайтесь не находиться на открытом солнце с 12 до 17 часов.