Как не пострадать в грозу. Советы МЧС

Дожди и грозы – частые погодные явления в летнюю пору. Непогода может застать человека где угодно, во время прогулки по городу, на отдыхе у водоема, в лесу, поэтому правила безопасности следует знать и соблюдать.

Если гроза застала вас, когда вы в доме, нужно закрыть двери, окна и дымоходы. Не стоит топить печь, поскольку дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает. Электроприборы желательно отключить, не пользоваться телефоном.

Если гроза застала во время прогулки, лучше спрятаться в ближайшем здании. При поиске укрытия отдайте предпочтение жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом. Не стоит прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями, находиться на возвышенностях и открытых местах, вблизи металлических или сетчатых оград, заземления молниеотвода.

Если гроза застала вас в лесу, укройтесь на низкорослом участке. Нельзя находиться в воде или у воды — купаться, ловить рыбу.

Если непогода застала вас во время поездки на машине, продолжать движение во время грозы не рекомендуется. Необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну.

Ежегодно грозовые разряды наносят серьезный материальный ущерб, порой приводят к травмированию людей. Защитить свой дом от таких «сюрпризов» природы поможет молниезащита, установку которой проводят специализированные организации. Эти устройства гарантируют, что молния обойдет строение стороной.

Больше информации в обучающем фильме от МЧС «Энциклопедия безопасности».