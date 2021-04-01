Как не допустить пожар на участке: советы дачникам от МЧС

Часто задают вопрос спасателям: не оштрафуют ли за костер на участке, можно ли разжечь мангал возле дома и т.д. МЧС дает советы всем дачникам и огородникам, опираясь на некоторые изменения в правилах пожарной безопасности.

На придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства, не допускается выжигание сухой растительности на корню.

Использовать специальные приспособления для приготовления пищи, разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления.

Места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения.

Процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы.

По окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.

Не допускается разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев.

Использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига) не допускается.