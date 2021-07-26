Как на главной улице Бобруйска укладывают асфальт: оперативный фоторепортаж
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Фотографии: Виктор Чабан
Смотрите как на главной улице города — улице Минской укладывают асфальт в оперативном фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.
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