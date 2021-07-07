Как многодетным семьям получить матпомощь к началу учебного года?

Во исполнение подпрограммы «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2021–2025 годы в администрации Первомайского района производится выплата единовременной материальной помощи к школе.

Эта матпомощь выплачивается из средств местного бюджета многодетным семьям, в которых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) на территории страны.

В состав семьи не учитываются приемные дети и дети, находящиеся под опекой.

Не производится выплата на детей, обучающихся в профессионально - технических, высших и средних специальных учебных заведениях и других учреждениях по подготовке кадров, а также детям, находящихся на полном государственном обеспечении.

Материальная помощь выплачивается семьям, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Первомайского района.

Сумма выплачиваемой помощи составляет 81,0 рублей на каждого школьника.

Для получения полной информации о получении данной единовременной помощи обращаться в учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска», расположенного по адресу : г.Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 19, телефон для справки 72-73-77.