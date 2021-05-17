Как изменится «коммуналка» для белорусов с 1 июня 2021 года

С июня 2021 года некоторые тарифы на ЖКУ власти пересмотрят.
Соответствующий указ глава Беларуси Александр Лукашенко подписал в конце прошлого года.
Он называется Указ № 490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год» и опубликован на сайте Президента.
На сколько подорожает коммуналка?
В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг тарифы повысятся в пределах 5 долларов.
В частности, белорусы будут больше платить по субсидированным тарифам – это отопление и подогрев воды.
Также вырастут цифры в жировках напротив строчек – уборка подъезда, вывоз мусора, техобслуживание лифта. Подорожает для владельцев жилья природный и сжиженный газ.
Как и в прошлом году, повышение тарифов на ЖКУ в 2021 году пройдет в два этапа.
Первое состоялось еще в начале января текущего года, теперь стоит ожидать подорожания коммуналки уже в июне.
Отопление и горячая вода
Тариф на 1 Гкал с 1 июня вырастет до 21,9245 рубля.
Тариф на 1 Гкал водоснабжения не изменится – останется 1,0445 рубля.
Тариф на 1 Гкал водоотведения останется 0,8604 рубля.
Подорожание услуг теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения составит $0,8.
Техобслуживание
С 1 июня тариф на техобслуживание составит 0,1238 рубля за 1 квадратный метр.
Льготный тариф применяется при условии, что в квартире есть зарегистрированные.
Тариф на техобслуживание лифта снизится до 1,43 рубля на одного человека – это на 7 копеек меньше, чем сейчас.
Уборка подъездов и вывоз мусора
За санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома нужно будет платить 0,85 рулей (для минчан) и 0,71 рубля (для областных жителей).
Это на несколько копеек меньше, чем раньше.
Этот тариф рассчитывается на одного проживающего в месяц.
А за вывоз мусора в Минске жильцам домов без мусоропровода придется платить 7,4469 рубля, в остальных регионах – 8,9418 рубля.
В жировках появится новая строчка
В некоторых жировках может появиться новая строчка – управление общим имуществом совместного домовладения. Тариф по этому платежу составит 0,0165 за 1 кв. м.
Общее имущество – это то, что находится на придомовой территории (не чердак, не подвал, не подъезд, а то, что за пределами дома).
К данным видам работ относится: озеленение, ямочный ремонт проездов, устройство контейнерных площадок и контейнеров для раздельного сбора отходов и другое.
За все это с 1 июня нужно будет платить. Подробнее об этом мы писали здесь.
Сколько будем платить за газ
Тариф на природный газ, который используется с установленными индивидуальными газовыми отопительными приборами учета расхода газа, составит 0,1406 рубля в отопительный период и 0,484 рубля – в летний период.
Владельцы жилья, у которых есть газовые отопительные приборы, но нет счетчиков, тариф с 1 июня по 31 декабря составит 0,6312 рубля в отопительный сезон. В неотопительный период тариф составит 0,2367 рубля.
Все суммы указаны за 1 куб.м.
Кубометр сжиженного газа в квартирах со счетчиками с 1 июня по 31 декабря составит 2,3142 рубля, а без счетчиков – 7,4757 рубля.
В летний период тариф на сжиженный газ в квартирах со счетчиками и без составит 1,3107 рубля.