Как изменится «коммуналка» для белорусов с 1 июня 2021 года

С июня 2021 года некоторые тарифы на ЖКУ власти пересмотрят.

Соответствующий указ глава Беларуси Александр Лукашенко подписал в конце прошлого года.

Он называется Указ № 490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год» и опубликован на сайте Президента.

На сколько подорожает коммуналка?

В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг тарифы повысятся в пределах 5 долларов.

В частности, белорусы будут больше платить по субсидированным тарифам – это отопление и подогрев воды.

Также вырастут цифры в жировках напротив строчек – уборка подъезда, вывоз мусора, техобслуживание лифта. Подорожает для владельцев жилья природный и сжиженный газ.

Как и в прошлом году, повышение тарифов на ЖКУ в 2021 году пройдет в два этапа.

Первое состоялось еще в начале января текущего года, теперь стоит ожидать подорожания коммуналки уже в июне.

Отопление и горячая вода

Тариф на 1 Гкал с 1 июня вырастет до 21,9245 рубля.

Тариф на 1 Гкал водоснабжения не изменится – останется 1,0445 рубля.

Тариф на 1 Гкал водоотведения останется 0,8604 рубля.

Подорожание услуг теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения составит $0,8.

Техобслуживание

С 1 июня тариф на техобслуживание составит 0,1238 рубля за 1 квадратный метр.

Льготный тариф применяется при условии, что в квартире есть зарегистрированные.

Тариф на техобслуживание лифта снизится до 1,43 рубля на одного человека – это на 7 копеек меньше, чем сейчас.

Уборка подъездов и вывоз мусора

За санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома нужно будет платить 0,85 рулей (для минчан) и 0,71 рубля (для областных жителей).

Это на несколько копеек меньше, чем раньше.

Этот тариф рассчитывается на одного проживающего в месяц.

А за вывоз мусора в Минске жильцам домов без мусоропровода придется платить 7,4469 рубля, в остальных регионах – 8,9418 рубля.

В жировках появится новая строчка

В некоторых жировках может появиться новая строчка – управление общим имуществом совместного домовладения. Тариф по этому платежу составит 0,0165 за 1 кв. м.

Общее имущество – это то, что находится на придомовой территории (не чердак, не подвал, не подъезд, а то, что за пределами дома).

К данным видам работ относится: озеленение, ямочный ремонт проездов, устройство контейнерных площадок и контейнеров для раздельного сбора отходов и другое.

За все это с 1 июня нужно будет платить. Подробнее об этом мы писали здесь.

Сколько будем платить за газ

Тариф на природный газ, который используется с установленными индивидуальными газовыми отопительными приборами учета расхода газа, составит 0,1406 рубля в отопительный период и 0,484 рубля – в летний период.

Владельцы жилья, у которых есть газовые отопительные приборы, но нет счетчиков, тариф с 1 июня по 31 декабря составит 0,6312 рубля в отопительный сезон. В неотопительный период тариф составит 0,2367 рубля.

Все суммы указаны за 1 куб.м.

Кубометр сжиженного газа в квартирах со счетчиками с 1 июня по 31 декабря составит 2,3142 рубля, а без счетчиков – 7,4757 рубля.

В летний период тариф на сжиженный газ в квартирах со счетчиками и без составит 1,3107 рубля.