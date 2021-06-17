Как избежать последствий жары и сохранить свое здоровье. Рекомендации МЧС

В ближайшие дни ожидается увеличение температурного фона и столбики термометров окажутся на отметке +30°С и выше. Основными опасностями в жару являются обезвоживание, солнечные и тепловые удары, а также опасность возникновения природных пожаров. Спасатели рекомендуют:

во время максимальной солнечной активности, с 11 до 17 часов дня, постарайтесь не выходить на улицу без особой надобности.

лучше облачится в свободную одежду, позволяющую телу "дышать".

старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами.

защитите себя головным убором

на улице лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения с кондиционерами.

как можно меньше используйте косметику. Закупорка пор может привести к перегреву организма.

не забудьте взять с собой бутылочку негазированной минеральной воды.

- для защиты от обезвоживания организма, больше пейте, не менее 1,5-3 литров жидкости в день.

не следует употреблять в жару алкоголь. Откажитесь от курения!

желательно отказаться от длительных поездок на автомобиле. Если такой возможности нет, нужно быть максимально внимательными на дороге.

отдыхая на природе, не оставляйте после себя мусор. Стекло в солнечную погоду может сработать как линза и спровоцировать возгорание.

Особое внимание в жару необходимо уделять детям. Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый. И если плохо становится ребенку, то это в первую очередь вина родителей. Симптомы перегрева ребёнка – покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок. При первых проявлениях этих симптомов с ребёнка необходимо снять одежду, уложить его в горизонтальное положение, протереть всё тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. Подойдут прохладные негазированные напитки: вода, разведённый чай, слегка кисловатый компот. При потере сознания незамедлительно вызывайте скорую помощь.