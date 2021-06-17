Как избежать последствий жары и сохранить свое здоровье. Рекомендации МЧС

В ближайшие дни ожидается увеличение температурного фона и столбики термометров окажутся на отметке +30°С и выше. Основными опасностями в жару являются обезвоживание, солнечные и тепловые удары, а также опасность возникновения природных пожаров. Спасатели рекомендуют:
- во время максимальной солнечной активности, с 11 до 17 часов дня, постарайтесь не выходить на улицу без особой надобности.
- лучше облачится в свободную одежду, позволяющую телу "дышать".
- старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами.
- защитите себя головным убором
- на улице лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения с кондиционерами.
- как можно меньше используйте косметику. Закупорка пор может привести к перегреву организма.
- не забудьте взять с собой бутылочку негазированной минеральной воды.
- - для защиты от обезвоживания организма, больше пейте, не менее 1,5-3 литров жидкости в день.
- не следует употреблять в жару алкоголь. Откажитесь от курения!
- желательно отказаться от длительных поездок на автомобиле. Если такой возможности нет, нужно быть максимально внимательными на дороге.
- отдыхая на природе, не оставляйте после себя мусор. Стекло в солнечную погоду может сработать как линза и спровоцировать возгорание.
Особое внимание в жару необходимо уделять детям. Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый. И если плохо становится ребенку, то это в первую очередь вина родителей. Симптомы перегрева ребёнка – покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок. При первых проявлениях этих симптомов с ребёнка необходимо снять одежду, уложить его в горизонтальное положение, протереть всё тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. Подойдут прохладные негазированные напитки: вода, разведённый чай, слегка кисловатый компот. При потере сознания незамедлительно вызывайте скорую помощь.