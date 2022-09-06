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Профилактика

Как действовать, если нашли взрывоопасный предмет

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Как действовать, если нашли взрывоопасный предмет

Военный комиссариат города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов доводит до сведения жителей города Бобруйска и Бобруйского района порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов, взрывного устройства или внешне схожих с ним предметов.

При их обнаружении необходимо:

  1. Немедленно сообщить о находке по телефонам:

77-33-02 – военный комиссариат

101, 72-49-13 – дежурная служба ГРО ЧС

102, 78-28-45 – УВД Бобруйского горисполкома

43-52-81 – Бобруйский РОВД

  1. При проведении земляных или других работ – немедленно остановить работу.
  2. Хорошо запомнить место обнаружения предмета, не трогать, не вскрывать и не передвигать с места взрывоопасный предмет.
  3. Установить предупредительные знаки или использовать подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни и т.п., для исключения доступа людей, автомобилей и животных.
  4. Лицу обнаружившему взрывоопасный предмет необходимо дождаться приезда сотрудников УВД, РОВД, группы разминирования.
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