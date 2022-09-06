Как действовать, если нашли взрывоопасный предмет

Военный комиссариат города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов доводит до сведения жителей города Бобруйска и Бобруйского района порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов, взрывного устройства или внешне схожих с ним предметов.

При их обнаружении необходимо:

Немедленно сообщить о находке по телефонам:

77-33-02 – военный комиссариат

101, 72-49-13 – дежурная служба ГРО ЧС

102, 78-28-45 – УВД Бобруйского горисполкома

43-52-81 – Бобруйский РОВД