Как будут выглядеть биометрические документы

Совет Министров принял постановление №297 от 31 мая 2021 года "О формах бланков биометрических документов и их описании". Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Правовым актом установлены формы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации; для выезда из Беларуси или въезда в страну - в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

К первому виду документов относятся идентификационная карта гражданина Беларуси, биометрический вид на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства. Ко второму - биометрический паспорт гражданина Беларуси, а также служебный и дипломатический паспорта, проездной документ.

Правовой акт разработан в соответствии с указом от 16 марта 2021 года №107 "О биометрических документах".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.