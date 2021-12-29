Как будут работать объекты торговли 1 января 2022 года?

Новогодняя пора является традиционно самой активной с точки зрения потребительского спроса. Бобруйчане в выходные дни смогут совершенно свободно приобрести необходимые продукты к праздничному столу и выбрать подарок для своих близких. 1 января 2022 года рынки города будут работать в обычном режиме. А предприятия торговли откроют двери для посетителей на час позже обычно.