Как безопасно перевозить ребенка на санках

Город заметает снегом, и многие родители выбирают санки для перевозки детей. Госавтоинспекция напоминает вам важные правила безопасности, о которых следует помнить, сажая ребенка на санки:

Переходить через проезжую часть дороги, не вынимая ребенка из санок очень опасно. Перевозить через дорогу можно только в том случае, если ваши санки оборудованы длинной ручкой, при помощи которой взрослый может толкать санки только перед собой и зафиксированной жесткой спинкой для опоры ребенка. Категорически запрещается везти ребенка в санках, у которых есть исключительно веревка-буксир. При таком способе передвижения велика вероятность выпадения ребенка из санок на проезжую часть. Обязательно, дойдя до пешеходного перехода - остановитесь, снимите ребенка с санок, перенесите ребенка или переведите за руку, взяв санки в другую руку. Переходите дорогу по регулируемому или нерегулируемому пешеходному переходу, убедившись в том, что машина, которая собирается вас пропустить, остановилась. Не стоит начинать движение по переходу, если вам только показалось, что автомобиль притормаживает – не забывайте о том, что под колесами у машин находится лед или снег, которые значительно увеличивают тормозной путь, а в некоторых случаях делают торможение невозможным из – за образования гололеда, так как перед пешеходными переходами или перекрестками машины чаще всего применяют торможение, а соответственно и происходит более интенсивное уплотнение снежного покрова. Это правило для всех вариантов перемещения пешеходов, но в случае с санками его следует придерживаться особенно рьяно: в отличие от коляски, санки неманевренны, в большинстве случаев не оснащены ремнями безопасности. Санки сконструированы так, чтобы при малейшем усилии получать ускорение. А столкновение санок с автомобилем даже на минимальной скорости в большинстве случаев обернется печальными последствиями. Помните, что санки с ребенком находятся ниже уровня бампера легкового автомобиля. Это знание особенно актуально во дворах жилых домов. Вы можете везти за собой санки на веревке и считать, что находитесь в полной безопасности, машин - то вокруг нет! А в это время водитель припаркованной машины, увидев, что взрослый человек прошел, санки-то он не видит, может начать движение. Всегда обращайте внимание, если вы проходите мимо машины с работающим двигателем, так как последняя может начать движение в любой момент. По возможности, не подходите ближе, чем на метр-полтора к легковым автомобилям, которые едут по двору, даже, если на ваш взгляд, они едут медленно. На заснеженных и обледенелых дорогах заносы возможны даже на минимальной скорости. Для детей, которые умеют кататься на санках сами, особую опасность представляют небольшие горки, упирающиеся в невысокий заборчик перед проезжей частью дороги. Не позволяйте детям кататься с горок вблизи дорог. Погодные условия меняются быстро, горки могут подтаять, а потом вновь замерзнуть и стать более скользкими, и санки «улетят» дальше, чем нужно. Водителю будет крайне сложно затормозить перед выскочившими на дорогу санками, даже если он двигается с минимальной скоростью.

Будьте внимательны, берегите себя и своих близких!

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома