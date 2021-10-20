Как безопасно падать? Научат техники айкидо

Приближается зима, а с ней гололёд и снег. Как безопасно падать? Этот навык необходим любому человеку. Практически каждому из нас доводилось падать зимой, в гололёд, с велосипеда, при катании на коньках и так далее. У бобруйчан есть возможность научится этому без вреда для здоровья. Вы сможете освоить различные техники падения: вперед, на бок на спину и даже делать кувырки через препятствия.

В основу обучения безопасному падению заложены Укеми – техники падения, используемые в Айкидо, Дзю-до и других восточных единоборствах. Техника укеми позволяет осуществить проведение приема безопасно для партнера, сократив вероятность получения травмы. В обычной жизни эти навыки позволят сохранить здоровье человека в непредвиденной ситуации, приводящей к падению или иному столкновению с поверхностью земли.

Укеми включает в себя следующие разделы:

Yoko-ukemi (ёко укэми) – страховка при падении на бок.

Ushiro-ukemi (уширо укэми) – страховка при падении назад.

Mae-ukemi (маэ укэми) – страховка при падении вперед.

Mae-mawari-ukemi (маэ мавари укэми) – страховка с перекатом через плечо вперед.

Система обучения включает в себя программу из 5 модулей и позволяет освоить страховку как при падении на спину, так и на живот. Если человек научился, как правильно падать – этот навык, как и умение ездить на велосипеде, сохранится на всю жизнь. Рекомендовано для: детей и подростков (от 10 лет) и взрослых (мужчин и женщин без ограничения по возрасту).

Полезная информация:

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