Как 115 лет назад в нашем городе сорвалась премьера горьковской пьесы

О славе Бобруйска как театрального города еще с дореволюционных времен многие слышали, но, к сожалению, конкретных примеров театральной жизни в нем начала прошлого века сохранилось немного. Публикуемый материал чуть-чуть восполняет этот дефицит.

«Браво!» было, до «бис» не дошло

В номере № 25 журнала «Театр и искусство» за 1906 год была помещена хроникальная заметка: «Бобруйск. Нынешний летний сезон драматическая труппа дирекции г-жи Е.Е.Орловой открыла со второго дня Пасхи. На открытии поставлена была «Новая жизнь» Потапенко.

С первых шагов труппа завоевала симпатии публики. Ставились многие новинки, но гвоздем сезона сделался «Вильгельм Телль», давший подряд несколько превосходных сборов. Далее с большим успехом прошли следующие пьесы: «Измена», «Весенний поток», «Иван Мироныч», «Благодетели человечества», «Непогребенные», «Карьера Наблоцкого», «Перекаты» и др. Из женскоrо персонала выделяются: г-жа Ангарова (молодая героиня и кокет), г-жа Бартенева – артистка разнообразная. Хороша в сильно драматических и характерных ролях (Зейнаб «Измена» и Акулька «Власть тьмы), г-жа Пясецкая-Кодинец – обладающая симпатичным голосом и мягкостью игры, г-жа Орлова – хорошая инженю-комик, г-жа Томшева – опытная, разнообразная артистка на ролях комических старух и гранд-дам.

Г. Пясецкий – герой-любовник труппы, молодой артист, подающий надежды. Симпатичный голос – есть темперамент, несколько мешает однообразие и однотонность игры. Г.Карский – хороший комик-резонер и характерный артист, менее нравится в ролях с сильно драматическим оттенком. Г. Волков одинаково на месте в ролях комических и драматических резонеров. Лучшая его роль – д-ра Мартиуса в «Благодетелях человечества». Г. Чарский – недурный комик, лишенный шаржа. Гг.Михайлович и Панов – подкупают реальностью игры. Г.Тамаров хорош только в ролях веселого жанра. Остальные исполнители способствуют ансамблю».

А бобруйчанам так хотелось увидеть Горького

То есть коллектив, гастролировавший на подмостках театра нашего города на Березине был вполне боеспособный и поэтому замахнулся на драматургию самого Максима Горького. А именно на постановку по его пьесе «Варвары», которую и получил из известной московской театральной библиотеки М.А.Соколовой в начале сентября 1906 года. Произведение было принято к работе антрепренером Е.Е.Орловой, о чем свидетельствуют проставленные в полученном экземпляре пьесы фамилии актеров напротив обозначенных действующих лиц. Среди них Пясецкий, Ангарова, Карский, Томшева, Волкова, Стенко, Панов, Михайлович, Лебедева, Тамаров и другие, кто был задействован в антрепризе Орловой.

По всему видно, что роли для постановки на бобруйской сцене были распределены с учетом творческих амплуа актеров. Например, молодой «герой-любовник» Пясецкий получил роль инженера Черкуна, образ которого был важен самому Горькому, задавшемуся целью разоблачить буржуазную интеллигенцию. Между тем, «Варвары», как ни какая другая пьеса пролетарского драматурга, богата любовными коллизиями. И в переплетениях чувств и страстей наиболее полно раскрываются характеры, нравственные позиции героев. Так, Черкун очень груб, дерзок с женой, которая самоотверженно любит его. Но инженера раздражает ее преданность, к супруге он давно охладел. Холоден и эгоистичен он и с Надеждой Монаховой, которая безответно любит Черкуна, который, в свою очередь, увлекся Лидией Павловной. Однако он плюет на всех, кто, по его разумению, стоит ниже его, не утруждает себя нравственными исканиями. В результате из-за грубости и черствости Черкуна страдает его жена, разочаровывается в нем Лидия Павловна, кончает жизнь самоубийством Надежда Монахова.

С учетом способностей и возможностей достались роли и другим исполнителям. Ту же супругу Черкуна должна была играть актриса Ангарова, которая «молодая героиня и кокет». «Гранд-дама» Томашева приглашалась на роль стареющей домовладелицы Татьяны Николаевны Богаевской. Создать образ городского головы Редозубова брался актер Волков – «комический и драматический резонер». А привычному весельчаку в ролях Тамарову поручалось показать на сцене чуть ли не революционера студента Лукина. Второго инженера, недалеко ушедшего от первого в своем цинизме и аморальности, холеного барина Цыганова призван был сыграть актер и режиссер-постановщик Карский.

Пути богемы неисповедимы

Но что-то, как теперь говорят, пошло не так. «Варвары» в нашем городе так и не были поставлены труппой Е.Е.Орловой. То ли помешали какие-то внутренние проблемы в коллективе, то ли причиной срыва спектакля стала политическая обстановка того времени. Тот же «Театр и искусство» в одном из следующих номеров попытался пролить свет на ситуацию, проведя параллели с другими постановками : «В Бобруйске разыгрался инцидент, имеющий, так сказать, ближайшее отношение к еврейским погромам. В труппе г-жи Орловой актер М.М.Михайлович… планировался в «Свадьбе Кречинского» на роли Щебнева и Бека. Получив вторую роль, он заявил, что «благодаря местным условиям и смутному положению в городе он не находит возможным играть роль Бека без купюр и считает необходимым изъять слова, затрагивающие самолюбие евреев». Режиссер Н.С.Карский не согласился на изъятия и наложил на артиста штраф «за отказ от роли». В свою очередь актер Михайлович обратился в Театральное общество с просьбой разобраться в инциденте.

О нездоровом морально-психологическом климате в творческом коллективе свидетельствует и второй случай, описанный в журнале «Театр и искусство» ровно через два года: «Бобруйск. Игравшая у нас в театре Эпштейна с 14 апреля драматическая труппа дирекции Орловой Е.Е. закончила сезон 19 июля очень печально. При ничтожном бюджете антрепренерша все же понесла убыток. Виною является неумелая постановка дела. Почти весь сезон спектакли ставились неотрепетированные, постановка небрежная. Артисты нередко исполняли по 2-3 роли в пьесе и весьма часто были не на своих местах… Репертуар был разнообразный: захудалая трагедия «Нарцисс», легкая комедия «Школьные товарищи» и новинки «Король», «Власть плоти» и др.».

Как представляется, это была все-таки надводная часть айсберга в конфликте интересов. Из других источников явствует, что режиссер Карский, ставивший и игравший спектакли у Орловой, еще в начале 1906 года служил в труппе Е.А.Беляева в Минске. Более того, все у них получалось отлично – прошли на «бис» бенефисы, в которых бенефициантами были сами антрепренер Беляев и администратор Карский. А еще открылось, что и Орлова с 1905 года была знакома с Беляевым и служила в его труппе, он даже передал ей права на антрепризу в губернском центре… После неудачных выступлений в нашем городе г-н Карский оказался проворнее, расстался с конкурирующей дамой и вернулся к минскому коллеге, прихватив, между прочим, и авторский экземпляр «Варваров»…

И уже в том же 1906-м «Варвары», поставленные Н.С.Карским , пять раз шли в Вильно. Сохранился тот самый экземпляр текста пьесы, в котором рукой режиссера вычеркнут ряд действующих лиц, сокращенно записан новый состав актеров, сделаны карандашные наброски декораций и список реквизита. Жаль, конечно, что горьковскую пьесу не смогли увидеть бобруйчане. Зато Е.А.Беляев через пару лет организовал драматическую труппу во главе с В.Д.Давыдовым, которая гастролировала по югу России и городам нашей Белоруссии – в Минске, Гродно, Могилеве, Витебске.