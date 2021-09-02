К заготовке кукурузного силоса приступили в Бобруйском районе

В Бобруйском районе завершили хлебную страду, и сейчас первоочередная задача — убрать кукурузу на силос для скота (районный план заготовки — 112 тысяч тонн), а затем и на зерно — 2750 гектаров.

К реализации этой задачи уже приступили филиал «Воротынь» ОАО «БЗТДиА», ОАО «Агрокомбинат Бобруйский». С установлением благоприятной погоды, сообщили в райсельхозпроде, можно будет браться и за сбор урожая гречки.

Внимание аграриев направлено также на подготовку почвы под сев озимых культур. В этом году в районе запланировали увеличить площадь посева озимого ячменя. А озимый клин в целом — на 250 гектаров.