К сведению пассажиров! В график движения троллейбусов внесены изменения

С 13.07.2021 по троллейбусному маршруту № 1 отменяется выполнение рейсов по остановочному пункту «рынок «Еловики»:

- по рабочим дням недели, время прибытия на остановочный пункт «рынок Еловики» в 14.20 14.53 15.20 16.41 17.27 23.35 0.24;

- по выходным дням недели, время прибытия на остановочный пункт «рынок Еловики» в 6.32 6.44 6.54 7.03 7.09 7.27 7.37 14.51 15.47 15.56 16.09 23.30 0.24.

С 22.07.2021 в связи с низким пассажиропотоком отменяется движение автобуса по маршруту № 23 «ул. Дзержинского – проспект Георгиевский – ул. Дзержинского».

Бобруйский городской исполнительный комитет