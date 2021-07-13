Фотографии: ttransport.ru
С 13.07.2021 по троллейбусному маршруту № 1 отменяется выполнение рейсов по остановочному пункту «рынок «Еловики»:
- по рабочим дням недели, время прибытия на остановочный пункт «рынок Еловики» в 14.20 14.53 15.20 16.41 17.27 23.35 0.24;
- по выходным дням недели, время прибытия на остановочный пункт «рынок Еловики» в 6.32 6.44 6.54 7.03 7.09 7.27 7.37 14.51 15.47 15.56 16.09 23.30 0.24.
С 22.07.2021 в связи с низким пассажиропотоком отменяется движение автобуса по маршруту № 23 «ул. Дзержинского – проспект Георгиевский – ул. Дзержинского».
0
Читайте
также
также
-
За купание в запрещенных местах установлен штраф от 1 до 3 базовых величин
-
К сведению пассажиров! В график движения троллейбусов внесены изменения
-
В Бобруйске откроется пункт вакцинации против COVID-19 для иностранных граждан
-
ООН: десятая часть населения планеты страдает от недоедания
-
17 июля после окончания праздничного фейерверка на фестивале «Вытокі. Крок да Алiмпу» будет организован отвоз пассажиров
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости