К сведению граждан, желающих переселиться в сельскую местность с предоставлением жилья и работы

В управлении по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома можно ознакомиться со сведениями о наличии вакансий и свободного жилья в организациях Республики Беларусь.

При переселении и трудоустройстве по направлению управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома безработным, заключившим договор, производится выплата денежных средств в размере 9-кратной величины бюджета прожиточного минимума.

Информацию о порядке и условиях переселения безработных можно получить по адресу: г. Бобруйск, ул. Гоголя, 7, кабинет № 6

8:00-17:00, перерыв 13:00-14:00, тел.70 95 34»

Бобруйский горисполком.