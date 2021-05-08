К сведению граждан, желающих переселиться в сельскую местность с предоставлением жилья и работы
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В управлении по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома можно ознакомиться со сведениями о наличии вакансий и свободного жилья в организациях Республики Беларусь.
При переселении и трудоустройстве по направлению управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома безработным, заключившим договор, производится выплата денежных средств в размере 9-кратной величины бюджета прожиточного минимума.
Информацию о порядке и условиях переселения безработных можно получить по адресу: г. Бобруйск, ул. Гоголя, 7, кабинет № 6
8:00-17:00, перерыв 13:00-14:00, тел.70 95 34»
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