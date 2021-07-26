К сведению граждан, ищущих работу

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома проводит набор безработных граждан для направления на обучение по профессии «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» (переподготовка).

Срок обучения 3-4 месяца, предположительно в УО «Могилевский политехнический колледж», учебный центр Могилевского Облсельхозпрода в г.Могилеве.

Обучение бесплатное с предоставлением мест проживания на период обучения в г.Могилеве. В период прохождения обучения гражданам выплачивается стипендия и предоставляется право на получение материальной помощи.

Обучение будет организовано «под заказ» нанимателей с гарантированным трудоустройством на предприятиях г. Могилева: СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», ОАО «Ольса», завод «Могилевтрансмаш» ОАО МАЗ и другие.

По вопросам профобучения обращаться: г.Бобруйск, ул.Гоголя,7, в отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения (кабинет №31), тел.709334, 720439.