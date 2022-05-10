К сведению бобруйчан, ищущих работу

В мае 2022 года управление по труду, занятости и социальной защите приглашает:

11.05.2022 с 10.00 до 12.00 (ул. Гоголя, 7) на информационную встречу «День предприятия» Бобруйской дистанции пути ТРУП "Могилевское отделение Белорусской железной дороги".

12.05.2022 с 10.00 до 12.00 (ул. Гоголя, 7) на информационное мероприятие "День профессии", в ходе которого участникам будет предоставлена информация о наиболее актуальных вакансиях на предприятиях города, профессиях, востребованных на рынке труда, возможности профессионального обучения, в том числе - "под заказ" нанимателя.

17.05.2022 с 10.00 до 12.00 (ул. Гоголя, 7) на информационную встречу «День предприятия» ОАО "Спецавтопредприятие".

20.05.2022 с 10.00 до 12.00 граждан, в том числе инвалидов, молодежь, граждан, освобожденных из мест лишения свободы, и иных социально незащищенных категорий на электронную "Ярмарку вакансий" на ресурсе e-vacancy.by.

19.05.2022 с 10.00 до 12.00 (ул. Гоголя,7) безработных граждан социально незащищенных категорий, в том числе инвалидов, молодежь, граждан, освобожденных из мест лишения свободы, на "Ярмарку вакансий".

24.05.2022 с 10.00 до 12.00 (ул. Гоголя, 7) на информационную встречу «День предприятия» КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска".