К Международному дню защиты детей групп «Fire KIDS» презентовала новый клип

Еще в прошлом году в Международный день защиты детей Республиканский центр пропаганды МЧС представил детскую группу «Fire KIDS», которая в своем дебютном треке «Мир глазами детей» напомнила, что в силах взрослых – защитить и сберечь жизнь и здоровье мальчишек и девчонок, сделать их детство безопасным и счастливым.

Этот год не стал исключением: в честь этого прекрасного праздника детская группа «Fire KIDS» презентует новый хит «Не оставляйте детей одних», написанный инспектором Республиканского центра пропаганды Никитой Костюкевичем. В нем ребята призывают родителей быть всегда рядом с детьми и помнить о важности привития правил безопасности с малых лет, чтобы в будущем им было кем гордиться. Энергичный трек никого не оставит равнодушным и подарит слушателям заряд радости, бодрости и позитива.