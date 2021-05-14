К международному дню семьи: Друг другу поддержка и счастье

Любовная история бобруйчан Николая и Ксении началась около 10 лет назад. Хотя и учились они в одном заведении – Гомельском инженерном институте МЧс, но на разных формах обучения. Познакомили молодых людей общие друзья, а благодаря совместной работе они увидели друг в друге вторую половинку. Через пару лет дружбы поняли, что отношения и чувства перешагнули на новый уровень – взаимной симпатии и любви. Так вскоре появилась молодая семья Сметанкиных.

Супруги вместе работают в Бобруйском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям. Николай Николаевич – главный специалист инспекции надзора и профилактики, Ксения Игоревна – инженер сектора государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. В семье подрастают двое деток: шестилетний Максим и трехлетняя Есения. Основа воспитания – уважение к родителям и к старшим, к родине (чему немало уделяют времени). Сметанкины стараются, чтобы в семье были порядок, согласие и любовь. Максим – копия мамы внешне, а в поведении подражает, конечно, папе, который придерживается в воспитании строгой «мужской нотки». Сын растет настоящим мужчиной, но, как и любой мальчишка в его возрасте, любит пошалить. Они очень дружны с сестренкой.

Старший брат для Есении безусловный авторитет, который может заинтересовать и увлечь. Девочка берет с него пример, повторяет поведение, доверяет в играх. У детей много общих интересов (что очень радует родителей), поэтому вместе они проводят много времени.

Совместный досуг в семье Сметанкиных проходит весело и полезно. Находят такие занятия и развлечения, чтобы всем приносили радость. По словам родителей, посещают все мероприятия, которые предлагают афиши в городе. Театры, музеи, выставки, кинотеатры и развлекательные центры, поездки. И если раньше возраст дочери «немного ограничивал свободу действий», теперь можно позволить любые места отдыха, от которых вся семья получает удовольствие и позитивные эмоции.

Пусть нечасто, но находят супруги время, которое можно провести наедине друг с другом: выйти на прогулку только вдвоем, поговорить по душам, обсудить важные для их отношений моменты.

– Какие качества цените друг в друге?

Ксения: – Мне сразу понравилось, что он очень уравновешенный и спокойный. Ценю его умиротворение, обходительность, уважение.

Николай: – Я заметил в период знакомства, что она уже не наивная девушка, а умная женщина, которая умеет быстро принимать решения, рассудительная, иногда легкомысленная. Я видел мать моих будущих детей, которая готова и сможет дать им все необходимое, что считаю главным в воспитании. Это и подвигло меня к решительным действиям.

Ксения: – Когда Николай делал мне предложение, сказал: «Давай руку – и полетели». Так и «летим» рука об руку по жизни, поддерживая друг друга во всем.

– Эмиль Золя говорил: «Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзыв­чивости». А у вас есть формула семейного ­счас­тья?

Николай: – Может, буду банален, но, когда появились дети, поменялось мое восприятие мира. Желание видеть благополучие жены и детей подталкивает к действиям в нужном направлении, чтобы делать семью счастливой, видеть их улыбки, счастье на лицах, довольство и достаточность во всем. Это для меня и есть успех крепких взаимоотношений.

Ксения: – Семейное счастье – это еще взаимопонимание, когда друг друга с полувзгляда понимаем, кто и что хочет.

Николай: – В супружеских отношениях помогают жизненный опыт и примеры окружающих: учимся на чужих ошибках. А совершили свою – подправили. Если к ним правильно относиться, сделаешь правильные выводы и будешь принимать верные решения, чтобы в семье были мир, лад и любовь.

– Влияет ли работа в одной сфере на семейные отношения?

Ксения: – Многие говорят, что, когда работаешь в одной организации, видишься целыми днями дома и на работе, это тяжело. Со своей точки зрения скажу, что, наоборот, проще и интереснее. Это общие взгляды, разговоры, темы, обсуждения. Хотя мы и работаем в одном отделе, но на самом деле видимся не часто. У меня работа кабинетная, у мужа – выездная. В обед можем провести время вместе. Поэтому деятельность в одной сфере абсолютно не мешает.

Николай: – Полностью солидарен. Мы служим государству и выполняем возложенные на нас должностные обязанности, которые в свою очередь связаны общей целью – помощь людям. Этим гордимся и можем обсудить результаты, которые достигаются на работе, что поменялось в лучшую сторону. Высказать свои мысли, мнение в стенах дома. Получается, Ксения для меня и жена, и коллега одновременно. Вывод таков: трудиться вместе нам на пользу.

– Ваши пожелания бобруйчанам ко Дню ­семьи?

– Хотелось бы пожелать много положительных эмоций и ярких моментов в жизни, которые бы объединяли семьи радостью. В первую очередь счастье зависит от самих людей. Хочется, чтобы деткам было уютно и безопасно под родительским заботливым крылом. Чтобы взрослые не забывали об ответственности за себя и близких. Чтобы сбывались желания и мечты. А то, что захотели сделать, было бы возможным. Чтобы были достаток, здоровье, благополучие и благосос­тояние.

Маргарита Бушуева.