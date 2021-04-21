К мероприятиям в рамках Европейской недели иммунизации присоединится Могилевщина с 26 апреля по 2 мая

Ежегодно в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения отмечается Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), нацеленная на продвижение вакцинации, как ключевого инструмента профилактики. В 2021 году ЕНИ пройдет с 26 апреля по 2 мая. В нынешнем году кампания будет проходить одновременно со Всемирной неделей иммунизации под лозунгом «Вакцины сближают нас». Безусловно, в 2021 году, мероприятие становится еще более актуальным. Ведь помимо продвижения плановой иммунизации, ЕНИ будет учитывать и новые вакцины от COVID-19.

Могилевская область традиционно принимает активное участие в ЕНИ. 21 апреля в пресс-центре информагентства "Могилевские ведомости" состоится конференция на актуальную тему организации и проведения вакцинации, как ключевого инструмента профилактики заболеваний. В ней примут участие представители Могилевской центральной поликлиники, консультативно поликлиники «Могилевской областной детской больницы», эпидемиолог и аллерголог.

Также в рамках проведения «Европейской недели иммунизации» с 26 по 30 апреля, Могилевский областной центр гигиены, эпиджемиологии и общественного здоровья организует «горячую телефонную линию» по вопросам, касающимся вакцинации населения Могилевской области против инфекционных заболеваний.

На вопросы с 9 до 16 часов ответят завотделением иммунопрофилактики, врач-эпидемиолог Евгения Бузюк (телефон (8-0222) 74-07-38) и завотделом эпидемиологии, врач-эпидемиолог Максим Сакович (телефон (8-0222) 74-05-34).