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К делам на благо Родине, к добру и справедливости! В Бобруйске прошел День пионерской дружбы

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К делам на благо Родине, к добру и справедливости! В Бобруйске прошел День пионерской дружбы

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