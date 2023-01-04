К чему приводит детская шалость с огнем

Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным – гибель ребенка. За последние 5 лет в Республике Беларусь от пожаров погибло более 170 детей. Приведенные цифры свидетельствуют о высоком уровне угроз в современном обществе для жизни и здоровья детей и, как следствие, о необходимости формирования у несовершеннолетних культуры безопасной жизнедеятельности.
Особенно это касается многодетных семей, ведь родителям одновременно непросто уследить за всеми домочадцами. Именно дети в случае возникновения пожара являются наиболее незащищенной категорией людей.
Что же нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:
- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;
- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при пожаре.
Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска».