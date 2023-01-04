К чему приводит детская шалость с огнем

Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным – гибель ребенка. За последние 5 лет в Республике Беларусь от пожаров погибло более 170 детей. Приведенные цифры свидетельствуют о высоком уровне угроз в современном обществе для жизни и здоровья детей и, как следствие, о необходимости формирования у несовершеннолетних культуры безопасной жизнедеятельности.

Особенно это касается многодетных семей, ведь родителям одновременно непросто уследить за всеми домочадцами. Именно дети в случае возникновения пожара являются наиболее незащищенной категорией людей.

Что же нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:

рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;

будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

не оставляйте спички в доступном для детей месте;

не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

следите, чтобы дети не разжигали костры;

уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;

организуйте ребенку интересный досуг.

Научите ребенка правильным действиям при пожаре.

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска».

Информация! Помните! При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение.