К 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС

35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. В той или иной мере ее последствия затронули многие страны Европы. Но в наибольшей степени пострадали Украина, Россия и особенно Беларусь.

Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) расположена на территории Украины, в 18 км от города Чернобыль, в 150 км от Киева и в 16 км от границы Беларуси. В 80-е годы XX века это была самая мощная в СССР атомная электростанция.

Четвертый энергоблок ЧАЭС был запущен в промышленную эксплуатацию в декабре 1983 года. На 25 апреля 1986 года на ЧАЭС было намечено проведение проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности на четвертом энергоблоке, после чего реактор планировалось остановить для проведения плановых ремонтных работ. Из-за диспетчерских ограничений остановка реактора несколько раз откладывалась, что вызвало определенные трудности с управлением мощностью реактора. 26 апреля в 1 час 24 минуты произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В различных помещениях и на крыше начался пожар.

В результате аварии в атмосферу был выброшен практически весь спектр радионуклидов, которые накопились в реакторе к моменту взрыва, в том числе йода-131 (период полураспада 8 дней), цезия-134 (период полураспада 2 года), цезия-137 (период полураспада 30 лет), стронция-90 (период полураспада 28-29 лет). В первые недели после аварии особую опасность для людей представлял радиоактивный йод, изотопы которого, поступив в организм, концентрируются в щитовидной железе и вызывают ее облучение.

В долгосрочном плане основным дозообразующим радионуклидом на большей части чернобыльского следа явился цезий-137. Согласно данным доклада Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь за 2020 год, около 35% чернобыльских выпадений радиоцезия на европейском континенте находится на территории Республики Беларусь, поэтому последствия Чернобыля для Беларуси определены как "национальное экологическое бедствие".

Загрязнение территории Беларуси не было равномерным. На его характер повлияли в том числе особенности метеорологических условий в период с 26 апреля по 10 мая 1986 года. В результате в Беларуси выделилось несколько основных пятен. Первое - это 30-километровая зона вокруг станции, где уровни загрязнения почвы цезием-137 были чрезвычайно высоки. Затем так называемый северо-западный след, к которому относятся южная и юго-западная часть Гомельской области, центральные части Брестской, Гродненской и Минской областей. Уровни загрязнения в этом следе существенно ниже, чем в ближней зоне Чернобыльской АЭС. Третье пятно находилось на севере Гомельской и центральной части Могилевской области.