К 15-летию «Белой Руси». Пообщались с председателем Бобруйской городской организации

Информация! Историческая справка: 17 ноября 2007 года состоялось первое в истории заседание учредительного съезда общественной организации «Белая Русь». На нем рассмотрели вопросы создания объединения в масштабе республики и утвердили устав. В тот день 470 делегатов – представителей регионов и столицы – избрали председателя РОО «Белая Русь» и республиканский совет, куда вошли 85 человек. Сегодня в рядах объединения более 200 тысяч целеустремленных, ответственных и требовательных к результатам труда профессионалов, любящих свое дело.

Вот что рассказала Татьяна Зайцева, председатель Бобруйской городской организации «Белой Руси»:

– Сегодня «Белой Руси» 15 лет. Столько же Бобруйской городской организации. Мы проводим акции и традиционные мероприятия, их достаточно много. И не только всегда поддерживаем республиканские акции и мероприятия, но и организовываем собственные. «Белая Русь» помнит» – мероприятия по благоустройству мемориалов, братских могил, воинских захоронений. «В школу с «Белой Русью» – оказание помощи в подготовке к школе детям из многодетных, малообеспеченных семей, воспитанникам специализированных учреждений образования. «В Новый год с «Белой Русью» – поздравление детей из многодетных семей, детских домов и социальных приютов, одаренных детей. «Белая Русь» с любовью к детям» – поздравление матерей детей, рожденных в День Независимости Республики Беларусь. «Белая Русь» за сильную и процветающую Беларусь!» – акция проводится ко Дню Независимости. «Белая Русь» будущим защитникам Отечества» – проводя такого рода мероприятия, мы способствуем повышению престижа воинской службы среди молодежи допризывного возраста. «Белая Русь» с заботой о ветеранах» – поздравление и оказание посильной помощи ветеранам. Никогда не забываем о них, и с каждым годом эта акция приобретает все большие масштабы. «Белая Русь» за безопасность детей на дорогах» – посещаем учреждения образования с сотрудниками ГАИ, УВД, МЧС и проводим профилактические мероприятия. «Белая Русь» за здоровый образ жизни» – популяризация активного и здорового образа жизни. Например, первичная организация по производственному принципу ОАО «Белшина» ежегодно проводит спортивно-массовое мероприятие с участием молодежи по спортивному многоборью. «Белая Русь» украшает Беларусь» – проведение субботников и благоустройство территорий. За участие в акции Первомайская районная организация получила благодарность Бобруйского городского исполнительного комитета – за созданную силами членов организации клумбу. «Белая Русь» труженикам села» – поощрение передовиков посевной и уборочной кампаний. Недавно члены Ленинской районной организации оказали посильную помощь на полях Бобруйского района. «Белая Русь» за безопасное будущее» – противодействие наркомании, алкоголизму, табакокурению в молодежной среде. «Белая Русь» за безопасность дорожного движения» – мероприятия по профилактике травматизма и аварийных ситуаций на дороге. «Белая Русь» за возрождение культурного и исторического наследия» – возрождение и поддержка исторического и культурного наследия белорусского народа. «Читаем с «Белой Русью» – популяризация книг среди учащихся средних классов, формирование интереса к чтению. «Белая Русь» медикам» – передача медицинским учреждениям масок, перчаток, защитных костюмов. «Белая Русь»: сила – в единстве» – серия мероприятий ко Дню народного единства. «В будущее с «Белой Русью» – выявление, подготовка и поддержка молодежных лидеров из числа перспективного студенческого резерва. «Гражданская позиция» – акция по приему в ряды новых членов РОО «Белая Русь».

– Совсем недавно в Республике прошел чемпионат по колке дров среди журналистов. Увидев мастер-класс Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, наша молодежь тоже откликнулась и взялась провести собственную акцию: оказали помощь в заготовке дров на зиму нуждающимся одиноко проживающим пенсионерам. В Первомайском районе на ура прошел конкурс «Не скучаем вместе с папой», приуроченный ко Дню отца. Бобруйчане выкладывали фотографии, на которых отцы проявляли заботу о детях, проводили досуг вместе с ними. Такой конкурс был проведен впервые, желающих принять в нем участие было очень много, это приятно. Совместно с Белорусским союзом женщин и профсоюзами мы провели выставку-конкурс «Плоды родной земли». Сейчас совместно с БСЖ готовимся к проведению ежегодного городского конкурса новогодних поделок «Снегурочка». Почему мы вместе с другими общественными организациями? Сегодня все мы не можем существовать отдельно: мы вместе за единую и процветающую Беларусь! У нас единые цели, взгляды и убеждения. Мы призываем бобруйчан и их детей принять участие в этих конкурсах, чтобы привлечь одаренную, талантливую молодежь к совместной творческой деятельности.

«Белая Русь» – это команда единомышленников, которая движется к поставленной цели, поддерживает проявление инициативы, государственную власть и остается верной идеологии белорусского государства.

Виктор ЧАБАН, фото автора.