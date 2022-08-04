К 105-летию народного писателя Беларуси Янки Брыля

Имя народного писателя Беларуси, лауреата государственных и литературных премий, почетного академика Национальной академии наук Янки Брыля хорошо известно не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Почти 70 лет жизни он отдал литературе.

Родился Янка (Иван Антонович) Брыль 4 августа 1917 года в Одессе в семье рабочего-железнодорожника. В 1922 году родители будущего писателя вернулись на свою родину в деревню Загорье Кореличского района Гродненской области, которая в то время входила в состав Польши. Жизнь с детства не баловала будущего писателя ни особенным достатком в доме, ни возможностью систематически учиться. В 1931 году Янка Брыль окончил польскую семилетку и поступил в Новогрудскую гимназию, но не смог учиться из-за материальных трудностей.

В марте 1939 года он начал служить в польской армии. Война застала юношу под Гдыней. В результате капитуляции польских войск он попал в немецкий плен, откуда бежал осенью 1941 года. В 1942 году Янка Брыль стал связным партизанской бригады имени Жукова Барановичского соединения, а в 1944 году - разведчиком партизанской бригады "Комсомолец". Редактировал газету "Сцяг свабоды" Мирского подпольного райкома партии и сатирический антифашистский листок "Партызанскае жыгала".

После освобождения Беларуси работал редактором мирской районной газеты, был литературным сотрудником газеты-плаката "Раздавім фашысцкую гадзіну", заведовал отделом редакции журнала "Вожык". В разные годы Янка Брыль был заместителем редактора журналов "Маладосць" и "Полымя", работал редактором Государственного издательства Беларуси, был секретарем правления Союза писателей Беларуси, вел активную работу по укреплению связей белорусской литературы с литературами народов СССР и стран социалистического содружества. Много сил Янка Брыль отдал работе в качестве председателя Белорусского отделения общества "СССР - Канада". Дважды избирался депутатом Верховного Совета БССР.

Писать Янка Брыль начал с четырнадцати лет, но впервые выступил в печати в 1938 году (журнал "Шлях моладзі"). Творческая деятельность писателя началась со стихотворений, которые особенного успеха автору не принесли. Позднее он стал писать рассказы, в которых талант писателя проявился ярко и многогранно. В 1946 году вышла из печати первая книга Янки Брыля под скромным названием "Апавяданнi", в которую вошли несколько рассказов и небольшая повесть "У сям'i", посвященная жизни западнобелорусской деревни.

Художественную летопись дорогого сердцу писателя Наднеманья продолжают его второй сборник "Нёманскiя казакi", а также повесть "Сiрочы хлеб", работу над которой он начал еще до войны. Уже эти первые произведения выделили Янку Брыля как оригинального мастера лирико-психологической прозы, знатока живого народного языка. Жизнь довоенной и послевоенной западнобелорусской деревни, всенародная борьба против немецко-фашистских захватчиков - основная тематика творчества Янки Брыля. Человек в его произведениях рассматривается в сложных социально-психологических обстоятельствах. Герои Янки Брыля - люди тонкой души, склонные к самоанализу. Много раз переводился в разных странах мира проникновенный лирический рассказ Янки Брыля "Галя", в котором на фоне жизни западнобелорусской деревни раскрыт чувственный мир главной героини, ее глубокая человеческая драма.

Настойчиво возвращался писатель и к теме Великой Отечественной войны, теме народного подвига. Классикой белорусской литературы стал его рассказ "Мацi" - гимн белорусской женщине, матери, которая не побоялась во время войны приютить обессиленных красноармейцев. Тема войны нашла отражение и в рассказах Янки Брыля из сборника "Працяг размовы", который в 1963 году получил Литературную премию имени Якуба Коласа. В начале 1960-х годов появился в печати знаменитый роман "Птушкi i гнёзды". Это автобиографическое произведение писателя стало принципиально новым словом в жанре романа, который сам автор назвал "книгой одной молодости".

Уникальной в мировой литературе стала и созданная Янкой Брылем вместе с Алесем Адамовичем и Владимиром Колесником документальная повесть "Я з вогненнай вёскi..." (1975) - жуткие воспоминания уцелевших жителей сожженных деревень Беларуси, жестокая, неумолимая, кровавая правда о войне и фашизме. По мотивам книги был поставлен "Хатынскi цыкл" документальных фильмов.

Большое место в творчестве Брыля занимают лирические миниатюры, которые он начал публиковать с середины 60-х годов прошедшего столетия и которые составили книги "Жменя сонечных промняў", "Вітраж", "Акраец хлеба", "Парастак" и другие. Миниатюры Янки Брыля основываются на обычных фактах, которые писатель не просто воспроизводит, но передает свои впечатления от них, свое глубокое, всегда неповторимое, оригинальное их представление. Миниатюры были своеобразной книгой жизни, лирической исповедью признанного мастера о себе и мире, о самых близких людях, о светлых и трагических проявлениях бытия.

Перу Янки Брыля принадлежат книги литературно-критических статей "Роздум i слова", "Трохі пра вечнае". В 2000 году вышел сборник избранных произведений писателя "Запаветнае".

Хорошо известен нам Янка Брыль и как переводчик. Благодаря ему увидели свет на белорусском языке многие произведения российских, украинских и польских писателей - Л.Толстого, А.Чехова, М.Горького, П.Бажова, А.Довженко, Э.Ожешко и многих других. За многолетнюю литературную, переводческую и общественную деятельность Янка Брыль награжден медалью Франциска Скорины, а также Почетным дипломом и медалью Общества сотрудничества "Польша-Восход".

Все творчество Янки Брыля проникнуто чистым и глубоким чувством любви к Родине. Искреннее, добросовестное служение родной земле, родному народу было главной целью и смыслом жизни талантливого писателя. Вот один из принципов, которого Янка Брыль неизменно придерживался в своем творчестве: "Чытача не ашукаеш. Калі ты любіш, то любіш па-сапраўднаму, а ненавідзіш таксама на ўсю душу, калі ты ўкладваеш у тое, што пішаш, усё, што маеш найлепшага, калі робіш гэта натуральна, шчыра, без усякай задняй нізкай думкі, - чытач бачыць, ён прымае тваю руку, працягнутую на дружбу".

Умер Янка Брыль в 2006 году. Он похоронен рядом с женой Ниной Михайловной на кладбище в Колодищах (Минский район).

Янка Брыль удостоен звания народного писателя Беларуси, является лауреатом Государственной премии Беларуси им. Якуба Коласа, награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Дружбы народов, "Знак Почета". Произведения Янки Брыля переведены на русский, украинский, литовский, латышский, польский, чешский, французский, английский и другие языки мира.

В Минске в 2007 году имя Янки Брыля получила улица, а в 2008 году появилось памятное место. На доме, в котором писатель прожил последние 12 лет, открыта мемориальная доска. На барельефе, выполненном в виде раскрытой бронзовой книги, писатель изображен с той мудрой улыбкой, которая знакома всем поклонникам его творчества.

К 100-летнему юбилею писателя Министерство связи и информатизации выпустило в обращение конверт с оригинальной маркой "100 лет со дня рождения Янки Брыля". Проект был подготовлен в сотрудничестве с Государственным музеем истории белорусской литературы. Телеканал "Беларусь 3" показал видеоролики, в которых произведения автора читали известные актеры театра и кино.