Юные боксеры прошли отбор на Чемпионат Европы

C 15 по 20 марта в Полоцке прошло Первенство Республики Беларусь по боксу среди юниоров 15-16 лет. В соревнованиях приняло участие 165 спортсменов со всех регионов страны.

Воспитанник ДЮСШ «Шинник» и тренеров Валерия Карпенко и Николая Верёвкина, а ныне учащийся Бобруйского УОРа – Витас Гарцуев и воспитанник Бобруйской СДЮШОР и тренера Сергея Болбаса – Владислав Кузнецов завоевали золотые медали.

По итогам соревнований юные спортсменов отобрали на Чемпионат Европы, который пройдёт в июле в Тбилиси (Грузия).

Серебро завоевал Валерий Кондра (Бобруйская СДЮШОР, тренер Андрей Сапунов) и Мария Пилипенко (ДЮСШ«Шинник», тренер Николай Верёвкин).

Обладатели бронзы стали Мария Цмыг (Бобруйская СДЮШОР) и Игорь Иванов (ДЮСШ«Шинник»).

Сергей Болбас был признан Лучшим судьёй турнира и был награждён специальными призами от организаторов соревнований.