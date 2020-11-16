Johnson & Johnson начинает испытания вакцины от коронавируса в Великобритании

Американская компания Johnson & Johnson (J&J) приступает в Великобритании к клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса на поздней, третьей стадии исследования препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

На Британских островах в них примут участие 6 тыс. добровольцев в рамках проведения испытаний в нескольких странах, к которым привлечены почти 30 тыс. человек.

В соответствии с соглашением, достигнутым J&J с британским правительством, добровольцам будет введена вначале доза плацебо или доза эксперименальной вакцины Ad26COV2, а затем через 57 дней - вторая доза препарата или же плацебо.

В компании из США не исключают, что если вакцина докажет свою эффективность и безопасность, то первые партии будут доступны для сертификации уже в начале 2021 года.

Ранее в Соединенном Королевстве были запущены испытания на поздней стадии вакцины американской биотехнологической компании Novavax и британско-шведской фармацевтической AstraZeneca, которая разрабатывает препарат совместно с учеными из Оксфордского университета.