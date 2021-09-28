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Экономика

Изменяются розничные цены на автомобильное топливо

БЕЛТА 52 0

Изменяются розничные цены на автомобильное топливо

В Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо с 28 сентября, сообщили в концерне "Белнефтехим".

Так, с завтрашнего дня цена 1 литра бензина на АЗС составит: АИ-92-К5-Евро - Br1,99, АИ-95-К5-Евро - Br2,09, АИ-98-К5-Евро - Br2,31, ДТ - Br2,09.

Изменение цен связано с продолжающимся ростом нефтяных котировок, уточнили в концерне.

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